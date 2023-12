British Supersport 2024 esplosivo: tutte le case a confronto

Ospitando in via sperimentale la Triumph Street Triple 765 RS nel 2021, di fatto il British Supersport è stato il primo campionato a dare il via alla cosiddetta “Next Generation Supersport“. Il regolamento, adottato dal Mondiale di categoria a partire dal 2022 proprio in virtù della gestazione avvenuta nel BSS, offrirà per la stagione 2024 una decisa spinta propulsiva alle sportive di media cilindrata. Lo testimonia il fatto che nel British Supersport ritroveremo sostanzialmente tutte le case costruttrici a confronto: Ducati, Yamaha, Kawasaki, Triumph, Suzuki, registrando anche il ritorno di Honda.

DUCATI PUNTA AL BIS NEL BRITISH SUPERSPORT

Come nel Mondiale, anche nel British Supersport sarà Ducati la casa da battere grazie al trionfale 2023 vissuto da Ben Currie e dal team Oxford Products Racing Moto Rapido. L’australiano, sempre con la compagine di Steve ‘Wilf‘ Moore, difenderà il #1 con la propria Ducati Panigale V2 in livrea argento. Contestualmente Moto Rapido seguirà da un punto di vista tecnico i fratelli Eugene e James McManu, schierati sotto le insegne dell’Affinity Sports Academy Team.

RITORNO DI HONDA

Currie dovrà vedersela dal pilota più vincente del British Supersport, quel Jack Kennedy già 4 volte Campione tra Yamaha e Kawasaki. Per il 2024 ha accettato l’ennesima sfida nella categoria, nello specifico l’offerta di Honda Racing UK per portare in trionfo la nuova CBR 600RR. Un binomio che, sulla carta, spaventa già la concorrenza.

MACADAM PUNTA SU TRIUMPH

Dopo una lunga e proficua partnership con Yamaha, il pluri-decorato team Macadam si occuperà altresì di portare in pista le Triumph Street Triple 765 RS in qualità di squadra di riferimento della casa britannica. Per questo ambizioso programma ha trovato conferma Max Wadsworth, il quale sarà affiancato dal Campione 2015 Luke Stapleford, di ritorno con Triumph ed a tempo pieno nel BSS dopo un girovagare di squadre e campionati.

OCCHIO A GEARLINK KAWASAKI

A proposito di squadre affermatesi con successo nella Supersport d’oltremanica, Gearlink Kawasaki ha rinnovato i propositi ambiziosi scommettendo sull’ex Campione britannico Junior Supersport (la 300 del Regno Unito) Cameron Dawson, riportando in pista nella serie Bradley Perie, reduce da un non esaltante 2023 nel BSB con Lee Hardy Racing Kawasaki.

PRESENTI ANCHE YAMAHA E SUZUKI NEL BRITISH SUPERSPORT

Non mancheranno al via della stagione 2024 agguerrite squadre Yamaha, ma anche Suzuki. Quest’anno il team Astro JJR Suzuki ha concluso al quarto posto in campionato con Rhys Irwin, in grado di condurre al successo in due distinte gare la GSX-R 750, vestita con i colori che richiamavano la livrea PEPSI (e nel conclusivo round di Brands Hatch LUCKY STRIKE) della RGV 500 di Kevin Schwantz…