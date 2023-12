A tutti gli effetti la squadra più longeva, mantenendo inalterata la propria originaria configurazione, del Mondiale Endurance FIM EWC. Nel 2024 il Team Bolliger Switzerland presenzierà infatti per il 42esimo anno consecutivo (43esima stagione) alle competizioni motociclistiche di durata. Una struttura fondata da Hanspeter Bolliger nel lontano maggio 1975, disputando con la 24 ore di Imola 1982 (il “Bol d’Or d’Italia”) la sua prima gara iridata. Vice-Campione del Mondo EWC nel 2005 e 2010, tuttora Bolliger si difende egregiamente tra le realtà indipendenti della serie, preparandosi al 2024 all’insegna di alcune novità.

BOLLIGER NEL MONDIALE ENDURANCE

A caccia di un podio che manca dal 3° posto alla 24 ore di Le Mans 2015 (con Horst Saiger, Roman Stamm e Daniel Sutter), il Team Bolliger Switzerland proseguirà l’impegno nel FIM EWC con la Kawasaki Ninja ZX-10RR contraddistinta dall’iconico numero 8 che rappresenta semplicemente il simbolo dell’infinito rovesciato.

SQUADRA INFINITA

Di fatto Bolliger è una squadra… infinita, giunta adesso alla seconda generazione. Dopo 45 anni di attività, in occasione della 12 ore di Estoril 2020 il suo fondatore Hanspeter ‘Hampu’ Bolliger ha lasciato le redini del team a suo figlio Kevin, il quale si era già formato per 6 lunghi anni da responsabile delle strategie. Oggi al timone di comando della squadra di famiglia, per il 2024 ha definito con largo anticipo programmi e piloti del team.

I PILOTI PER L’ENDURANCE 2024

Nel FIM EWC 2024 il Team Bolliger Switzerland farà nuovamente affidamento sui riconfermati Nico Thoni, Pedro Nuno Romero Barbosa più Marcel Brenner. Quest’ultimo, complice i concomitanti impegni nel Mondiale Supersport, lascerà il proprio posto per la 24 ore di Le Mans ed alla 8 ore di Suzuka ad Alex Toledo, spagnolo classificatosi 8° quest’anno nell’Europeo Moto2 con una Boscoscuro del Team EasyRace (4° nel 2022 con una KALEX di Pertamina Mandalika SAG). Il 22enne motociclista di Calafell sarà inoltre “riserva” per i restanti appuntamenti previsti dal calendario e, recentemente, ha provato la Kawasaki Bolliger in occasione di un test svoltosi a Montmelò.