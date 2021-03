MotoGP, Enea Bastianini: i dati di Jack Miller per un ulteriore step

Enea Bastianini si riconferma best rookie nella 4^ giornata di test MotoGP a Losail. Il pilota Esponsorama proverà a studiare i dati di Jack Miller.

14° crono per Enea Bastianini nella quarta giornata di test MotoGP a Losail. Il rookie della Ducati Esponsorama continua la fase di adattamento alla GP19 e si avvicina al gruppo degli inseguitori. Il campione Moto2 si riconferma il più veloce tra i rookie e sigla il suo best lap in 1’54″7, con un gap di 1,5″ dal best lap del collega di marca Jack Miller e a 8 decimi da Joahnn Zarco.

44 i giri completati da Enea Bastianini nel mercoledì di test MotoGP. “E’ stata una bella giornata, bello ritornare in sella alla MotoGP. Mi sono trovato subito a mio agio, ho guidato più sciolto. Abbiamo lavorato col setting, la moto era un po’ nervosa e quindi facevo fatica a dare gas. Siamo riusciti a sistemarla, avevamo un buon passo, 1’55” in tutte le uscite. Non dico che avevamo il passo dei migliori, ma sicuramente del gruppetto della top-10. Domani faremo un altro step e faremo un long-run con simulazione di gara. Sono contento di essere il primo dei rookie, dobbiamo continuare a lavorare concentrati e a divertirci. Il distacco dal 4° posto non è tanto, un po’ di più dal miglior tempo. Dovremo guardare i dati di Jack Miller, capire cosa fa di diverso per arrivare a loro“.

