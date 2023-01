MotoGP, Enea Bastianini cerca lo sprint: “Non voglio essere un diesel”

Nella stagione MotoGP ’22 Enea Bastianini ha dimostrato di che pasta è fatto. Con una Ducati Desmosedici non ufficiale si è affermato come outsider nella lotta al Mondiale e ha marciato come leader di classifica per alcuni tratti del campionato. Con quattro vittorie, due podi, una pole e il terzo posto in classifica finale si è guadagnato la sella del team Lenovo Ducati e vestirò di rosso per la prima volta. Affronta la sfida più impegnativa della sua carriera, ci sarà pressione nel suo angolo di box, dovrà lottare costantemente per il podio senza alti e bassi. Il primo rivale da battere è il compagno di squadra e campione del mondo Pecco Bagnaia.

Amicizia e rivalità tra Bastianini e Bagnaia

Questa coppia di piloti promette emozioni allo stato puro, del resto Enea Bastianini ha messo il bastone tra le ruote a Pecco Bagnaia più volte nella scorsa stagione. Basti pensare a Le Mans, Misano, Aragon e Sepang. Fa parte della competizione, ma fuori dalla pista assicurano massima cordialità. “Tra noi ci sarà una lotta intensa, ma dobbiamo essere intelligenti e avere rispetto reciproco. La grande differenza è che Pecco è campione del mondo MotoGP, io no“, ha detto l’ex pilota Gresini Racing. “Pecco era già molto veloce quando gareggiavamo uno contro l’altro con le MiniGP e poi in Moto3. È un talento e ora è anche il pilota più veloce del mondo. È un piacere lottare con lui e provare a vincerlo“.

La nuova sfida MotoGP

La Desmosedici GP23 gli permetterà di alzare ulteriormente l’asticella, a patto di trovare subito un buon feeling nella preseason MotoGP e con il nuovo staff tecnico. “Inzierà un lavoro nuovo, devo capire alcune cose durante i test perchè non troverò la ‘pappa pronta’. Ho voglia di partire, sarò l’Enea dello scorso anno anche se non voglio essere un diesel, visto che si correrà la sprint race e bisognerà essere competitivi fin dal sabato“. Il suo stile di guida gli ha consentito di fare la differenza nella seconda parte di gara, grazie alla capacità di stressare meno le gomme e avere più grip nel finale. Ma con le Sprint race dovrà cambiare mentalità e approccio. “Pecco sarà l’avversario da battere, vorrei duellare con lui ma non ci sarà solo lui. In tanti vogliono vincere“.

Mancano poco più di due settimane al primo test MotoGP del 2023, saranno tre giorni importanti per ambientarsi nel box e sulla GP23 dopo il primo assaggio di Valencia. Adesso Enea Bastianini deve dimostrare di essersi meritato il posto nel team Ducati factory, a lungo conteso con Jorge Martin nella passata stagione. Sarà anche l’occasione per migliorare il rapporto e l’intesa con il nuovo capotecnico Marco Rigamonti, che ha sostituito Alberto Giribuola, passato in KTM. “Sarà un anno molto competitivo e ci saranno sicuramente momenti facili ed altri più difficili da affrontare”, ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP dopo la presentazione –. Ma sono pronto a tutto!“. E la bestia disegnata sul casco la dice lunga sulle sue reali intenzioni.

Foto: Ducati