Moto2, Marcos Ramirez: raccolto amaro

Ci sono piloti che emergono, presto o tardi, ed altri che invece faticano nel Mondiale. Marcos Ramirez è uno di quei ragazzi che hanno bisogno di tempo per crescere in una categoria. In Moto3 non ci ha messo troppo a farsi vedere in zona podio, non si può dire lo stesso al momento del suo triennio in Moto2… Dove può arrivare Ramirez in futuro? Difficile da dire, soprattutto dopo un 2022 da dimenticare. L’anno prossimo poi abbandonerà il 42 utilizzato finora in classe intermedia per riprendere il suo 24, ora lasciato libero dall’ex compagno di squadra Simone Corsi.

Il percorso Moto3

Il debutto avviene grazie ad una wild card nel 2014, ma l’anno dopo invece fa qualche comparsa nel Mondiale Supersport, sette gare con tre marchi diversi. Nel 2016 disputa solo metà stagione Moto3 da sostituto, dal 2017 è a tempo pieno nel Campionato del Mondo. Non brilla per costanza, ma ci sono guizzi molto interessanti, come i due podi ottenuti in quell’anno e ripetuti nel 2018. Ma è il 2019 il suo anno migliore di sempre: le prime (ed uniche) due vittorie, altri due podi, le prime (ed uniche) due pole position e varie altre top ten. Solidi risultati che permettono di chiudere in terza piazza iridata, condividendo il podio col compagno di box e campione del mondo Lorenzo Dalla Porta.

Il periodo Moto2

Con questi risultati chiude la sua avventura Moto3 per lanciarsi in classe intermedia, per i primi due anni con American Racing Team. Come detto, il cambio non è un passo semplice e per Marcos Ramirez non è diverso. Ma nella prima stagione arrivano tre top ten, su tutte il 6° posto ottenuto nel GP ad Aragon. L’anno dopo inizia in retromarcia: nelle qualifiche del primo round incappa in un highside che gli procura una frattura all’omero destro, nella zona della spalla. Un guaio che lo costringe a saltare anche il secondo GP, prima di iniziare davvero la stagione. Chiude il 2021 con 10 piazzamenti a punti, sei di questi arrivati in sequenza nei round conclusivi. Il 2022 invece è stato il suo anno peggiore di sempre, anche in confronto alla prima mezza stagione Moto3 come punti. Due sole top 15 e cinque punti a referto per Ramirez, che non riesce mai a trovare il giusto feeling in sella.

Ramirez, cosa aspettarsi?

Come anticipato, difficile fare un pronostico per quanto riguarda il 25enne andaluso. La classe intermedia si conferma una volta di più molto selettiva. Citiamo ad esempio il suo ex compagno di squadra che in Moto2 sta faticando, anche se nel suo caso non è stato aiutato da importanti problemi fisici. Per Ramirez l’adattamento prima alla KALEX, poi alla F2, è stato piuttosto difficoltoso ed i risultati citati lo confermano. Nel 2023 rimarrà nello stesso team, un punto fermo da cui ripartire per vincere una sfida, ovvero migliorare sensibilmente quanto fatto finora. E dall’altra parte del box ci sarà un connazionale veloce, Alex Escrig, al debutto a tempo pieno in Moto2. Vari stimoli quindi per Ramirez, determinato a raccogliere ben più di cinque punti ed il 30° posto in classifica generale.

Foto: motogp.com