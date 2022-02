MotoGP, Enea Bastianini: bilancio finale dopo i test invernali

Enea Bastianini chiude i test invernali MotoGP 2022 con buone sensazioni. Feeling instaurato con la Ducati Desmosedici GP21, il pilota del team Gresini è pronto per la prima gara in Qatar.

La terza giornata di test MotoGP a Mandalika si chiude al 19° posto per Enea Bastianini. Il pilota del team Gresini Racing ha lavorato sugli ultimi dettagli della sua Ducati Desmosedici GP21 senza concentrarsi sul time attack. Fra meno di tre settimane inizierà il Mondiale 2022 e tutto sembra essere pronto per un buon esordio stagionale: “Non vedo l’ora di cominciare“.

Bastianini pronto per il Qatar

Best lap nel test in Malesia, ottimo lavoro di rifinitura in Indonesia soprattutto sul set-up. “Sono state delle prove interessanti – commenta Enea Bastianini -. Abbiamo continuato a conoscere la Ducati 2021 e mi sono trovato molto bene. Dopo i test a Jerez, Sepang e qui a Mandalika siamo pronti per il Qatar. Avevamo già una buona base, abbiamo migliorato qualcosa e abbiamo cercato di capire le gomme, la differenza tra la media e la soft. Vedremo cosa porteranno in gara però siamo stati veloci“.

Il romagnolo del team Gresini ha provato il giro veloce nella seconda giornata di test indonesiana. “Ieri durante il time attack siamo andati forte, oggi abbiamo macinato chilometri per capire il ritmo gara (con gomma soft). Finalmente si va in gara. Obiettivo top 5, il Qatar è una pista che mi piace, il team Gresini è al top. I test sono finiti e siamo pronti per correre!“.

Nel primo week-end di MotoGP a Losail potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti di aerodinamica per Enea Bastianini. “Ora mi sento più competitivo e ho instaurato da subito un ottimo feeling con la GP21. Quando sei un rookie sei più in difficoltà con elettronica e potenza, ora mi sento più competitivo. Qatar poi è una delle mie piste preferite, possiamo fare bene“.

