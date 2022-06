MotoGP, Ducati prepara un colpo di mercato: Bagnaia attack al Montmelò

Pecco Bagnaia e Ducati approdano in Catalunya per il nono appuntamento del calendario MotoGP, reduci dalla vittoria del Mugello. Ricomincia l’assalto alla leadership della classifica di Fabio Quartararo che dista 41 punti. Pesano gli errori di Losail e Le Mans, due zeri che il vicecampione rischia di portarsi dietro per tutto il campionato e che potrebbero rivelarsi tristemente decisivi a fine anno. Dal canto suo il campione Yamaha è noto non solo per essere veloce, ma soprattutto per la capacità di non sbagliare quasi mai in gara.

Nel GP d’Italia Pecco Bagnaia e la Desmosedici GP22 hanno però dimostrato di essere un binomio vincente quando partono con il piede giusto sin dalle libere. Difficile scardinare questo pacchetto moto-pilota per chiunque. Al Montmelò punta a ripetersi il piemontese, su una pista abbastanza simile al Mugello ma con meno grip. “Nel 2021 abbiamo avuto qualche problema al Montmelo, ma quest’anno ci arriviamo in un buon momento. Il mio feeling con la moto è eccellente… Rispetto al Mugello, il meteo promette bene per tutto il weekend“, ha detto Pecco. “Ma siamo decisamente preparati ad affrontare tutte le condizioni“.

Ducati e il mercato piloti MotoGP

Jack Miller punta al riscatto in Catalunya dopo aver lasciato il Mugello in 15esima piazza. Il pilota australiano conosce molto bene il tracciato catalano, qui viene ad allenarsi di tanto in tanto con la sua Panigale V4S. 8° in classifica, lo scorso anno qui salì sul podio e ora vuole ripetersi. “Vivendo ad Andorra, questa sarà un po’ come una gara di casa per me“. Ma intanto anche il mercato piloti MotoGP entra nel vivo e la Casa di Borgo Panigale deve assestare un colpo per rimpiazzare ‘JackAss’ che ha deciso di passare in KTM. L’annuncio è molto vicino e dalla stagione 2023 sarà in sella alla RC16 del team factory al fianco di Brad Binder, mentre Miguel Oliveira cerca casa in Gresini Racing.

Il portoghese ha chiarito che non accetterà di passare nel team satellite Tech3, suo padre e manager Paulo ha discusso con il d.s. Paolo Ciabatti nel corso del week-end in Toscana. Ci sono buone possibilità affinché l’affare vada in porto, di conseguenza Enea Bastianini andrà ad affiancare Pecco Bagnaia nel team Ducati factory dal prossimo anno. Ma per gli annunci dovremo attendere ancora qualche settimana.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”