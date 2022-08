MotoGP, Ducati indecisa su Bastianini-Martin: “Una scelta difficile”

Sono ore decisive in casa Ducati per decidere chi tra Enea Bastianini e Jorge Martin prenderà il posto di Jack Miller nel team factory. Nella prossima stagione MotoGP Pecco Bagnaia dovrà confrontarsi e battere un nuovo compagno di squadra, in ogni caso sarà un osso duro. A Silverstone i due contendenti per la sella sono partiti dall’ottava e nona posizione e hanno chiuso in quarta e quinta piazza, con il pilota Gresini che è finito davanti al madrileno dopo averlo sorpassato nelle fasi finali.

Bastianini davanti a Martin

Non sarà certo il risultato inglese a far pendere l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte, ma i vertici di Borgo Panigale hanno annunciato da mesi che avrebbe preso una scelta entro fine agosto. Con l’annuncio che potrebbe essere dato in occasione della gara di casa al Misano World Circuit. Enea Bastianini ha comunque dato una prova di carattere risalendo dall’11esima alla quarta posizione nel GP di Silverstone, ha ritrovato il feeling con la sua Desmosedici GP21 che gli ha regalato tre vittorie in questa stagione. Inoltre facendo fronte alla rottura dell’ala sinistra dopo un contatto alla partenza con Martin e Bezzecchi.

Il ‘Bestia’ ha impiegato qualche giro per risalire nel gruppo di testa, doveva prima comprendere come guidare la moto aerodinamicamente monca. Nella seconda parte ha sfruttato la sua capacità di gestire le gomme per fare la differenza sui rivali, mentre Jorge Martin è stato più veloce nei primi giri e più costante nelle ultime gare. Una decisione non facile per Gigi Dall’Igna e i suoi collaboratori, che devono fare i conti anche con specifiche richieste commerciali da parte degli sponsor. In ogni caso i due piloti saranno trattati alla pari come già sta avvenendo, nonostante Bastianini abbia una Ducati GP21. E l’abbiamo visto, ad esempio, con le alette alla ‘Pokemon’ fornite ad entrambi nel venerdì di prove libere MotoGP a Silverstone.

Prossima stagione MotoGP… in corso

In ogni caso sarà anche una decisione sofferta, ma poco cambierà per la gestione tecnica. In Ducati assicurano che sarà semplicemente il colore della livrea a fare la differenza, ma è pur vero che quando si tratta di evoluzione i piloti del team factory hanno maggior voce in capitolo e possono dirottare lo sviluppo in una o nell’altra direzione. Il team manager Davide Tardozzi riconosce che “la nostra decisione è difficile, entrambi saranno trattati allo stesso modo, sia in Pramac che nel team ufficiale“. In una intervista a BT Sport sottolinea come “in questo momento siano trattati allo stesso modo anche se Bastianini ha la moto dell’anno scorso. Tra Austria e Misano annunceremo i piloti”.

