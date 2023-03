MotoGP, Ducati ‘in progress’: a Portimao non sarà al 100%

Ducati è ritornata in pista confermando la sua supremazia tecnica, anche se la Desmosedici GP23 necessita di limare ancora alcuni dettagli. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini dovranno scegliere fra due configurazioni aerodinamiche, c’è massima collaborazione in questa preseason MotoGP fra i due connazionali del team factory. L’evoluzione della Rossa procede a gonfie vele, ma i tecnici dovranno scavare ancora nel profondo mare dell’elettronica per risolvere qualche piccola pecca di erogazione.

Ducati GP23 sotto osservazione

Il carattere del nuovo motore V4 è sicuramente più grintoso, motivo per cui la presa d’aria della Ducati 2023 è stata modificata in una configurazione leggermente più piccola. Modificare il modo in cui l’aria entra nell’airbox e quindi nel motore può avere un impatto sul modo in cui il motore genera potenza. Con la Casa emiliana alla ricerca di piccoli miglioramenti nell’erogazione del gas, è possibile che questa sia una parte della soluzione. La Desmosedici GP23 sta già dimostrando di essere un passo avanti rispetto alla precedente versione, mentre Enea Bastianini ritiene di essere ancora al 70% del suo potenziale. “Abbiamo ancora molto da capire. La nuova moto ha ancora tanto potenziale, ma non è facile sfruttarlo“.

Il nodo dell’aerodinamica

Il test di Portimao sarà decisivo per omologare motore e aerodinamica in vista del prossimo campionato MotoGP. L’inerzia leggermente differente del V4 2023 può essere attribuita al miglioramento della moto in frenata. Uno dei veri punti di forza del prototipo di Borgo Panigale, come sottolineato anche dai fratelli Espargarò, sta nell’uso della gomma posteriore in frenata. Sarà una Ducati Desmosedici GP23 in divenire, ma senza i ritardi dello scorso inizio di Mondiale: “Abbiamo il giusto livello per iniziare l’anno, anche se migliorerà più avanti durante la stagione – ha spiegato Pecco Bagnaia dopo Sepang -. L’obiettivo qui era raggiungere lo stesso potenziale e lo stesso livello che avevamo con la moto 2022 e ci siamo riusciti… Penso che a Portimao continueremo con le due versioni aerodinamiche e mi concentrerò completamente sulla versione 2023, perché sono contento della nuova moto“.

Foto: MotoGP.com