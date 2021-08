MotoGP, Dovizioso-Yamaha verso la firma: farà coppia con Valentino Rossi

Andrea Dovizioso vicino alla firma con Yamaha. Farà coppia con Valentino Rossi in Petronas già ad Aragon o a Misano, Morbidelli subito nel team factory.

Andrea Dovizioso e Valentino Rossi insieme in questo finale di stagione MotoGP. Potrebbe essere l’ultima entusiasmante notizia per il campione di Tavullia, che si ritroverebbe a condividere per la prima volta lo stesso box con il connazionale, ex compagno di sfide e rivale per tantissimi Gran Premi. Lin Jarvis e Simone Battistella stanno per concludere l’accordo, non è certo un caso che il forlivese non abbia scelto di ritornare in pista con Aprilia. Si è offerto come collaudatore per la casa di Noale, ma non ha battuto ciglio al momento che il costruttore veneto ha ingaggiato Maverick Vinales all’indomani del week-end di Assen.

Il ritorno del Dovi

I dialoghi erano già intrecciati da tempo e in grande segreto. Il divorzio tra la Casa di Iwata e il pilota di Roses spinge a promuovere Franco Morbidelli nel team factory. Un’ascesa del tutto meritata dopo essersi confermato vicecampione del mondo nella stagione MotoGP 2020. A Silverstone Yamaha schiererà Cal Crutchlow al fianco di Fabio Quartararo, mentre nel box Petronas SRT ci saranno Valentino Rossi al fianco di Jake Dixon. Per il britannico sarà solo una prova nella master class, ma è una mossa per guadagnare tempo in vista dell’accordo ufficiale.

Infatti già ad Aragon o a Misano Andrea Dovizioso potrebbe correre in sella alla YZR-M1 non ufficiale, un “collaudo” generale in vista del prossimo anno, quando a sua disposizione avrebbe una moto factory nel team di Razlan Razali e Johan Stigefelt. L’affare è in dirittura di arrivo, fortemente voluto anche dallo sponsor WithU con sede a Milano che andrà a sostituire il title sponsor Petronas dal 2022. Una notizia che fa venire la pelle d’oca ai tanti tifosi della MotoGP, pronti ad assaporare le ultime sei gare con un’esplosione di novità ancora imprevedibili. Ma subito dopo Silverstone Yamaha svelerà le sue carte in tavola…

Foto: Getty Images