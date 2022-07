Yamaha sembrava la miglior decisione per Andrea Dovizioso, quando l’estate scorsa ha dovuto scegliere quale direzione dare al suo finale di carriera in MotoGP. La YZR-M1 era per antonomasia la moto più facile da guidare, prima di comprendere che i problemi riscontrati da Valentino Rossi prima e Franco Morbidelli dopo erano un campanello d’allarme per i nuovi arrivati nella Casa di Iwata. Il 36enne forlivese aveva svolto nove giornate di test privati fra Italia e Spagna in sella alla RS-GP22, ma la moto ancora non aveva lo smalto che ha trovato dopo l’evoluzione nell’inverno 2021-2022. Nulla da rimpiangere per il tre volte vicecampione del mondo, ma sicuramente un pizzico di beffa per avere scelto probabilmente la strada sbagliata.

Aprilia e il sogno iridato in MotoGP

I tragitti professionali di Aleix Espargarò e Andrea Dovizioso sono per certi versi simili. Il pilota di Granollers ha sempre detto di prendere come esempio il veterano della MotoGP, per la sua dedizione profusa in Ducati, capace di portare il prototipo da zero (o quasi) a livelli eccelsi nell’arco di alcuni anni. Testa bassa e pedalare, questa è un po’ la filosofia di Aleix che, dopo anni difficili in cui era sul punto di mollare tutto, ora si ritrova al clou della carriera. 2° posto in classifica piloti, nove gare ancora da disputare, solo 21 punti di distacco dal leader e campione in carica Fabio Quartararo. Per alcuni il maggiore dei fratelli Espargarò sarebbe addirittura favorito nella corsa al titolo MotoGP, sarebbe una pagina di storia per Aprilia e la MotoGP.

Un’ascesa arrivata gradualmente, con il primo podio nella stagione 2021, la prima vittoria a Termas de Rio Hondo agli inizi di aprile 2022, una costanza di risultati senza precedenti per il produttore di Noale. E ora si pensa davvero in grande, dato che anche Maverick Vinales ha guadagnato il suo primo podio con la moto veneta nel Gran Premio di Assen. Andrea Dovizioso vede qualche analogia tra la sua avventura in Ducati (durata otto stagioni) e quella di Aleix Espargarò. “Ha cominciato con l’Aprilia in una situazione non favorevole, con un grosso deficit, hanno lavorato e sofferto molto, riuscendo a diventare competitivi in MotoGP. Non è molto diverso dalla mia storia in Ducati“.

Dovizioso analizza la RS-GP

Il maggiore dei fratelli di Granollers ha saputo impostare uno stile di guida molto particolare che gli permette di tenere sotto controllo l’Aprilia RS-GP. “Fa tutto sulla ruota posteriore, la moto offre una buona aderenza e lui ha compreso come fermarla. Usa molto il bordo della gomma, sia in entrata che in uscita di curva“, spiega Andrea Dovizioso a Speedweek.com. “Non è un pilota che cerca di uscire stretto e di raddrizzare la moto per salvare la gomma o per accelerare. Guida molto forte, riesce a fermare la moto e va largo di curva. Il metodo è molto strano, ma funziona… Ha un feeling perfetto, quindi adesso è una bomba“.

Difficile ammettere di aver preso la decisione sbagliata nell’estate 2021, il pilota del team RNF non rimpiange l’occasione mancata in Aprilia. Massimo Rivola era entusiasta della collaborazione con il pilota forlivese che, alle prese con alcuni mesi sabbatici, aveva accettato di dare un suo parere sul prototipo veneto. Nel momento in cui tutti si aspettavano la firma del contratto, Dovizioso ha preferito cogliere l’occasione di mercato offerta dalla Yamaha, alle prese con l’addio di Maverick Vinales che intanto aveva accettato la proposta di Noale. “Ho sempre detto che il progetto aveva un buon approccio, che il grip e la potenza erano buoni. La base è molto buona. Ma da una buona base a contendente al titolo devi comunque fare un certo tipo di lavoro e dipende sempre dal mix di pilota e moto. E Aleix – ha concluso l’ex ducatista – guida l’Aprilia a dovere, le sue caratteristiche combaciano perfettamente con la moto“.