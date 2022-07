Alvaro Bautista è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove della Superbike a Most. Il dato però vale il giusto, visto che il turno è da considerare privo di rilevanza, causa le condizioni dell’asfalto misto: bagnato in alcuni tratti, in via di asciugatura in altri. Su questa regione della Repubblica Ceca in nottata è piovuto forte, e a farne le spese sono state squadre e piloti che non hanno potuto contare sull’ultima mezz’ora disponibile. Toprak Razgatlioglu ha compiuto appena due giri d’installazione, Jonathan Rea è rimasto tutto il tempo in attesa nel box Kawasaki, con la tuta indosso, decidendo che non valeva la pena.

Le incognite aumentano

Ovviamente non ci sono variazioni alla tabella dei tempi combinati, emersa al termine di una FP velocissima (qui tempi e cronaca). Alle spalle di Bautista, autore di sette giri, sono piombati Axel Bassani e Iker Lecuona, due specialisti del bagnato. Entrambi potrebbero essere grandi sorprese di gara 1, in caso di maltempo. L’ultimo bollettino però sembrerebbe escludere questa ipotesi, annunciando piogge solo nel tardo pomeriggio, quando il programma di giornata sarà completato. Da queste parti però correnti (e previsioni…) cambiano in fretta.

Scelta di gomma

Se si dovessere correre con l’asciutto, bisognerà capire quanti piloti andranno sul sicuro, montando la posteriore SC0 “standard”, che tutti conoscono molto bene, oppure azzarderanno la SC0 evoluzione, siglata A0674, che nessuno ha mai provato. “Sono convinto che il 99% dei piloti sceglierà la prima opzione” si dice sicuro Jonathan Rea, che ha speso l’intero venerdi per verificare le coperture sulla lunga distanza. Ricordiamo che gara 1 si corre sulla distanza di 22 giri. La SCX (soffice) sarà utilizzabile solo in Superpole, in mattinata, oltre che nella corsa sprint di domenica mattina (10 giri). Nel Mondiale Alvaro Bautista è davanti con 17 punti di vantaggio su Jonathan Rea e 43 su Toprak Razgtalioglu.

