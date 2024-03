Ducati ha vissuto il weekend di MotoGP a Portimao con il doppio volto della vittoria-amarezza. Da un lato la doppietta di Jorge Martin ed Enea Bastianini sul podio, seguito dall’astro nascente Pedro Acosta che presto darà filo da torcere. Dall’altro l’incidente tra il campione in carica Pecco Bagnaia e il sei volte campione Marc Marquez, quando mancavano poco più di due giri alla fine. In palio non c’erano solo 10 o 11 punti, ma il ruolo di gallo bel pollaio all’interno del box di Borgo Panigale.

Due galli nel pollaio Ducati

Marc Marquez ha rinunciato all’ingaggio ultramilionario del colosso Honda per salire in sella alla Desmosedici GP, la moto più competitiva del momento, con l’obiettivo di ritrovare la gioia di correre e la strada verso il podio. Fino al termine dei test invernali MotoGP l’interrogativo era quanto tempo avesse impiegato ad adattarsi alla Ducati, la risposta sembra ormai conclamata: il pilota della Gresini è pronto a giocarsela contro tutti. Era inevitabile che si ritrovasse prima o poi sulle traiettorie di Pecco Bagnaia, che non ha nessuna intenzione di cedere il passo dopo aver vinto gli ultimi due titoli mondiali.

Quanto successo alla curva 5 è un po’ la metafora dei due fuoriclasse pronti a tutto pur di affermarsi al vertice. Un duello che quasi sicuramente si ripeterà da qui a Valencia e vedrà come protagonista anche il nuovo leader Jorge Martin. Per i tifosi della MotoGP sarà davvero un grande show, per i vertici aziendali una patata bollente (era prevedibile!) da gestire al meglio. Ducati l’aveva messo nel conto al momento di dare il via libera all’ingaggio di Marquez in Gresini, consapevoli che gli equilibri interni sarebbero stati pericolosamente minati.

Domenicali placa gli animi

Nel debriefing i toni di Pecco Bagnaia erano molto pacati, un po’ meno quelli di Marc Marquez, che si sente parte lesa della vicenda. Molto diplomatico è stato Claudio Domenicali in merito al contatto avuto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez durante il Gran Premio del Portogallo. L’amministratore delegato della Ducati ha evitato commenti polemici, focalizzando l’attenzione sul successo di Martin e sul secondo posto di Bastianini. “Abbiamo ottenuto il primo e la seconda posizione con due Ducati ufficiali, quindi sono contento“, ha detto a Sky Sport MotoGP. Per il patron della Ducati “è chiaro che quando succedono cose come Pecco e Marc siamo tutti un po’ agitati, ma queste sono le corse. Sono due grandi campioni e nessuno dei due voleva mollare. Ho visto le immagini in tv, si può essere d’accordo con l’uno o con l’altro, magari con entrambi allo stesso tempo“.

Nonostante le parole misurate, Domenicali non esita a dare una tiratina d’orecchi ai due protagonisti, finiti nella ghiaia per contendersi un punticino in più, anche se in ballo c’era anche l’onore del campione… “Con l’esperienza che hanno avrebbero potuto essere più attenti, ma d’altra parte è evidente che nessuno dei due ha voluto gettare la spugna… Da fuori è facile fare un’analisi, ma quando sei dentro e hai l’adrenalina a mille, tutto è diverso. Lo capisco, ma non lo giustifico affatto“. La vicenda finisce qui, almeno davanti ai media… “Capisco che questa questione interessa ai giornalisti, ma non mi lascio trascinare dalla polemica, non abboccherò all’amo“.

