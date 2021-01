MotoGP, disastro Marc Marquez: Honda cercherà i colpevoli?

Bernard Achou, ex osteopata MotoGP, accusa i dottori Mir e Charte sul caso Marc Marquez: "Ha sbagliato chi lo ha fatto correre dopo il primo intervento".

Marc Marquez ha iniziato ad allenare il braccio sinistro, quello non operato, sollevando dei pesi. Ma resta ancora in forte dubbio la sua presenza nella prossima stagione MotoGP. Rivederlo in palestra è sicuramente un primo buon segnale, ma a destare preoccupazioni è l’infezione riscontrata nella terza operazione all’omero destro. Qualcosa sembra non quadrare a livello clinico e lo staff del campione di Cervera starebbe pensando, secondo indiscrezioni non ufficiali, di fare causa ad eventuali responsabili.

L’operazione post Jerez

Dopo il miracoloso recupero all’indomani del primo intervento, quando il pilota Honda è tornato in pista solo tre giorni dopo essere stato operato, la situazione è precipitata. Da Honda tacciono sulla situazione reale del sei volte campione MotoGP. Probabile che molto dipenda dall’efficacia della cura antibiotica cui si sta sottoponendo. L’ultima operazione è stata eseguita dai medici Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea García Villanueva, all’ospedale Ruber di Madrid. Sono stati loro a scoprire l’infezione nella frattura provando a porre rimedio.

Il dottor Xavier Mir, che ha eseguito i primi due interventi, e il dott. Angel Charte, che ha dato il via libera a poter gareggiare a Jerez/2, hanno qualche responsabilità? Di certo il tentativo naufragato al termine delle prove libere ha scatenato conseguenza irreversibili. Su questo tema è intervenuto l’ex osteopata della Clinica Mobile, Bernard Achou. Secondo lui, tutto è stato molto frettoloso. “Guidare di nuovo una moto quattro giorni dopo l’operazione è stato pazzesco – riporta Motosan.es – . Soprattutto a Jerez, che è un circuito dove i piloti non hanno mai un momento per respirare. Le sollecitazioni sul braccio destro sono enormi. Con la frattura e l’intervento chirurgico c’è un’immediata perdita di massa muscolare… Inoltre, la placca potrebbe essersi rotta in qualsiasi momento“.

Chi ha sbagliato su Marquez?

Nei mesi scorsi si parlava di un rischio osteomielite. Il rischio di un quarto intervento è ancora reale e in tal caso Marc Marquez salterebbe l’intera stagione MotoGP 2021. “Se il trattamento antibiotico non dovesse funzionare, sarà sicuramente necessario operare per rimuovere la placca che era stata posizionata, pulire l’osso, accorciarlo e mettere fissatori esterni. Poi occorrerebbe portarlo in una camera iperbarica in modo che possa guarire attivando l’ossigenazione dei tessuti“. Per Honda sarebbe una notizia disastrosa. Ricordiamo che il campione aveva firmato un contratto quadriennale con un ingaggio intorno ai 15 milioni di euro a stagione.

Bernard Achou è molto chiaro sui colpevoli. “Chi lo ha fatto risalire in moto quattro giorni dopo la prima operazione ha sbagliato. Ma il principale colpevole è, ovviamente, il chirurgo che lo ha operato e gli ha dato il via libera. Tanto Mir quanto Chart sono responsabili di questo disastro. Sappiamo tutti che Marc è un alieno, ma restare per più di un anno senza correre avrà inevitabilmente delle conseguenze sulla sua prestazione. Tanto più che durante questo periodo i suoi giovani avversari hanno fatto molti progressi“.