MotoGP, Di Giannantonio in guardia: un invito particolare per Marquez

Fabio DI Giannantonio va in vacanza con il 14° posto confezionato ne week-end di Assen, due punti che si aggiungono alla sua classifica da rookie. Bilancio positivo nella prima parte del campionato MotoGP, con una pole conquista al Mugello e l’8° piazzamento al Sachsenring come suo miglior risultato del 2022.

Rinnovo contratto per Di Giannantonio

In Olanda è arrivata un’altra grande notizia per il pilota romano che si è visto rinnovare il contratto con il team Gresini Racing: dal prossimo anno avrà a disposizione una Desmosedici GP22 con le ultime specifiche che vedremo a Valencia. Il suo nuovo compagno di box sarà Alex Marquez, intenzionato a riscattarsi dopo tre stagioni in Honda poco esaltanti.

La firma sul contratto consentirà a ‘Diggia’ di affrontare con maggiore spensieratezza la seconda parte del Mondiale MotoGP. “Sono molto contento per il rinnovo, finalmente adesso è ufficiale, questo ti permette di stare più concentrato perché sei più sereno per il futuro. Posso crescere su questa moto e su questa base, abbiamo un altro anno per migliorare e cercare di arrivare più in alto possibile. Voglio ringraziare Diego Tavano, il mio manager, la Ducati e Gresini. Sono stato sempre onorato di correre qui, peccato non avere fatto una grande gara“.

Alex Marquez compagno di box

Quando la partenza di Enea Bastianini era stata decretata nei mesi precedenti, la squadra di Nadia Gresini si è messa alla ricerca di un valido sostituto, un giovane di esperienza che potesse dare subito risultati. “Ai ragazzi ho chiesto un pilota forte così da poter imparare il più possibile. E’ arrivato Alex, due volte campione del mondo, che il gas lo dà, sono contento“, ha aggiunto Fabio Di Giannantonio. Ma la speranza è che non comprometta il ‘modus laborandi’ instaurato all’interno del box. Un invito che ricorda quello lanciato da Pecco Bagnaia al suo prossimo compagno di team… “Il mio rapporto con lui va bene. Spero solo che, quando Alex verrà nella nostra squadra, non proverà a cambiare il nostro modo di lavorare – ha sottolineato ‘Diggia’ come riporta Speedweek.com -. Parliamo di tutto, confrontiamo i nostri feedback e dati. Questa è una buona cosa, affinché insieme possiamo diventare più forti“.