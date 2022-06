Che c’entra Coco Chanel con le moto? E’ appena uscito nelle librerie fisiche e online “Visionaria. Io, Coco Chanel”, un’appassionante biografia-saggio, ma dal sapore romanzesco, della stilista che ha segnato moda e costume del ‘900. Lo ha scritto Elisabetta Lubrani, giornalista livornese che oltre ad essere esperta di storia delle moda, è anche collaboratrice di Corsedimoto.com Il libro è l’ultima novità prodotta da CDM Edizioni, l’editore del nostro sito. Dopo grandi successi editoriali come “58”, favola illustrata ispirata a Marco Simoncelli, e “Come ho progettato il mio sogno”, biografia di Adrian Newey, il più titolato fra gli ingegneri F1, CDM Edizioni sonda per la prima volta altri mondi, altri contesti e sensibilità. “Visionaria. Io, Coco Chanel” è stato inserito dalla catena Feltrinelli fra le novità più interessanti dell’estate.

Controversa e geniale

Tutti sanno chi è Coco Chanel, ma in pochi conoscono la sua vera e travagliata storia. Una vita, la sua, segnata da grandi successi, ma anche da enormi delusioni che l’hanno resa a differenza di quello che solitamente si pensa, una donna fragile e alla costante ricerca di amore. Controversa, geniale, Gabrielle Bonheur Chanel è stata la stilista che più di ogni altra ha rivoluzionato i canoni dell’abbigliamento femminile nel Novecento. Una donna dalla forte personalità capace di vivere tante vite in un’unica vita, complessa da raccontare.

In prima persona

È anche per questo che Elisabetta Lubrani, ha deciso che nel suo primo libro appena uscito in libreria, dovesse essere la stessa Gabrielle a parlare di sé e della sua vita semplicemente unica. “Visionaria. Io, Coco Chanel” è una narrazione in prima persona. Episodi, dialoghi e aneddoti, ricostruiti attraverso una meticolosa opera di documentazione, rivelano le contraddizioni di questa donna straordinaria.

Gabrielle Chanel ripercorre la sua vita fatta di amicizie profonde, amori appassionati e grandi delusioni, tutto attraversato da quello spirito di rivalsa che non l’ha mai abbandonata e che l’ha portata al successo. È proprio attraverso questo tortuoso percorso che sono nati elementi iconici del guardaroba di ogni donna: dal tailleur al jersey, dal tubino nero alla collana di perle fino al famoso profumo Chanel N°5.

Biografia, saggio e romanzo

“Visionaria. Io, Coco Chanel” è un viaggio in 285 pagine nella personalità della stilista e della sua Maison, che anche dopo la sua morte ha saputo mantenere inalterati il gusto e la visione che identificano il marchio. Una biografia che si trasforma quasi in romanzo, ideale da mettere in valigia e da leggere in vacanza per lasciarsi travolgere dal racconto intimo e profondo di una donna che non ha permesso a nessuno di limitare la sua libertà. La postfazione è a cura della scrittrice e saggista Sandra Landi.

Il libro è distribuito dal Gruppo Messagerie nelle più importanti librerie italiane al prezzo di 18,00€ ed è disponibile anche su Amazon Libri