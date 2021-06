MotoGP, Danilo Petrucci: “Miguel Oliveira sta facendo la differenza”

Danilo Petrucci in top ten dopo il venerdì ad Assen. L'obiettivo è "Continuare i progressi fatti al Sachsenring." Con i due piloti KTM Factory come riferimenti.

Prima giornata chiusa con un piazzamento combinato in top ten, precisamente il 9° posto. Un buon inizio per Danilo Petrucci, che anzi nelle prime libere era stato anche l’unico pilota KTM presente nelle zone alte. Non ha mai nascosto di apprezzare molto il mitico TT Circuit Assen, un tracciato storico che conosce molto bene. Con il duo del team factory nel mirino punta ad ottenere il miglior risultato possibile prima della pausa estiva, conscio dei progressi compiuti, anche se rammaricato dei risultati arrivati finora. E con la questione rinnovo ancora nell’aria…

“Io devo solo cercare di essere il miglior pilota possibile. Per me c’è sempre stata questa situazione, ma non cambia molto perché non mi sono mai tenuto, punto sempre al massimo. Se sarà abbastanza ne sarò contento, altrimenti ne prenderò atto, sapendo che di più non potevo fare.” L’alfiere Tech3 commenta così la questione contratto, che ancora vede in bilico sia lui che Lecuona per una sella ancora libera. Ma nel frattempo c’è un GP da disputare. “Questa pista mi piace molto” ha sottolineato. “È un circuito veloce, vecchio stile e che conosco bene, ci ho corso fin dai tempi della Superstock.”

Tanta voglia quindi di fare bene, soprattutto “Per continuare i progressi fatti al Sachsenring.” Pur non nascondendo il rammarico per la fine prematura di quel GP. “C’è grande delusione per aver rovinato il lavoro del weekend. Era davvero una bella occasione per andare in top ten…” Ora però bisogna riprendere il filo, tenendo come riferimento Oliveira e Binder. “Non so esattamente cos’abbiano di diverso rispetto a noi, ma so che al Sachsenring ero davvero vicino a Brad prima di cadere.” Sottolineando anche che “Miguel sta facendo la differenza, ma credo di essere più vicino a Brad. Per noi la sfida è essere più vicini a loro.”

Foto: motogp.com