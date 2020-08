Dopo il successo KTM si è parlato tanto di Dani Pedrosa. Lui però indirizza il merito ai ragazzi del Test Team che lavorano con lui dietro le quinte.

Ancora sull’onda dell’entusiasmo, KTM già pensa al prossimo doppio round ‘in casa’. In questi giorni però, riferendosi alla splendida vittoria di Brno, si è parlato molto anche del merito del tester di lusso Dani Pedrosa, che ha saputo indirizzare meglio il lavoro da svolgere nel progetto MotoGP della struttura austriaca. Ma l’ex iridato 125cc e 250cc non vuole prendersi tutti i complimenti: eloquente in questo senso una foto da lui postata con alcuni dei ragazzi che lo affiancano nel Test Team.