Marc Marquez vuole chiarire il suo futuro al più presto e lo ha ammesso al termine della gara MotoGP a Motegi. Da mesi la telenovela va avanti e c’è grande curiosità di sapere finalmente se nel 2024 correrà ancora con la Honda oppure se passerà sulla Ducati del team Gresini.

MotoGP, Marquez sulla Ducati? Risponde Dall’Igna

Al termine del Gran Premio del Giappone i microfoni di Sky Sport MotoGP hanno raggiunto Gigi Dall’Igna per parlare dell’eventualità di vedere Marquez in sella alla Desmosedici: “Marc è uno dei piloti più forti della storia. Che lui voglia salire su una Ducati non può che fare piacere. Ha deciso di lasciare la Honda per salire su una Ducati non ufficiale, ciò a maggior ragione sottolinea quanto voglia la nostra moto. Decisione presa? È quello che ho sentito, poi non c’è ancora l’ufficialità. Credo che ci siano tante cose da fare con un contratto complicato da rompere, nell’eventualità che voglia romperlo. Ma le dichiarazioni che ha fatto sono queste“.

Il direttore generale di Ducati Corse ammette che potrebbe non essere facile accogliere uno come l’otto volte campione del mondo: “L’arrivo è tutto da definire e valutare, non c’è ancora l’ufficialità. Ho solo commentato le sue parole. Noi siamo concentrati su questo campionato. Marc è certamente un pilota ingombrante, per tanti motivi, è c’è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio che in questo momento c’è in Ducati. Questo eventualmente farà parte del gioco e starà a noi essere bravi gestirlo“.

Elogi per Bastianini e Bezzecchi

Si parla molto del duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma Dall’Igna non vuole dimenticare neanche Enea Bastianini e Marco Bezzecchi: “L’anno scorso Enea ha fatto cose davvero meravigliose. Quest’anno è stato davvero molto sfortunato, mi aspetto che l’anno prossimo possa dire la sua. Anche Bezzecchi sta facendo una stagione incredibile e sarà tra i protagonisti futuri della MotoGP“.

Bastianini è stato confermato per il 2024, Ducati ha deciso di dargli un’altra occasione nel team ufficiale nonostante la stagione nera dovuta agli infortuni. Magari altri avrebbero promosso Martin, che a sua volta si è meritato il posto, invece a Borgo Panigale hanno fatto una scelta diversa.

58 Il racconto illustrato ispirato a Marco Simoncelli – Su Amazon

Foto: Ducati Corse