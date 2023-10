Marc Marquez ha colto l’occasione della pioggia per assicurarsi il suo primo podio in questa stagione MotoGP. A Motegi, Gran Premio di casa per la Honda, ha centrato il Q2 e si è assicurato il settimo posto nella gara sprint. Nella sfida domenicale chiude terzo alle spalle dei due contendenti al titolo, Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Primo podio del 2023

La pioggia domenicale è tornata utile al sei volte campione del mondo della MotoGP. In una gara interrotta dalla pioggia, Marc Marquez ha conquistato il primo podio dell’anno, a distanza di quasi un anno dal GP d’Australia 2022. “Sì, sono davvero felice. Questo primo podio della stagione è arrivato molto tardi, ma sul circuito della Honda a Motegi“, ha riassunto il fenomeno di Cervera. “Ci sono molte persone Honda qui ed è importante avere successo. Quando oggi ho visto alcune gocce di pioggia sul cupolino prima della partenza, ho pensato: “Va bene, ci proverò”. Ci ho provato in India perché era possibile anche lì, ma ho commesso un errore e sono finito nono dopo la caduta. Non mi sono preoccupato dei commenti e ho deciso di riprovarci qui in Giappone“.

La pioggia salva Marc Marquez

Una tattica ben oculata quella del fuoriclasse della Honda. Ha preservato le gomme nei primi giri, poi ha attaccato quando l’asfalto è diventato completamente bagnato. “Ero sempre più veloce. Negli ultimi giri prima dell’interruzione ero il pilota più veloce in pista. Non so se ero l’unico, ma ho alzato la mano perché c’era molto aquaplaning, pioveva sempre più forte. La situazione era pericolosa. La direzione di gara ha preso la decisione giusta di interrompere la gara“.

La bandiera rossa ha messo fine alla sua avanzata verso il vertice, ma può ritenersi molto soddisfatto del risultato. Ancora una volta la stella della MotoGP ha dimostrato di poter fare la differenza quando è il pilota a fare la differenza in certe condizioni estreme. “A mio favore c’è anche il fatto che i due davanti a me giocavano per il Mondiale e avevano molto da perdere, mentre io avevo poco da perdere. Ciò ti permette di rischiare un po’ di più“.

Il podio di Motegi non mette però fine alle speculazioni sul suo futuro, che verrà chiarito solo nei prossimi giorni. “La verità è che, anche se ci sono persone che dicono che mi diverto, non mi sto divertendo. Ci sono notti insonni e momenti di incertezza, cerco di essere il più concentrato possibile in pista. Ma ehi, questa è una storia romantica. Vedremo, una cosa non toglie l’altra, ma il mio impegno con il marchio è sempre stato e sarà al 100%“.

