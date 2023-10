Stefano Manzi l’anno prossimo ha le carte in regola per seguire lo stesso cammino coronato da Davide Bulega. Cioè rilanciare una carriera intera conquistando il titolo iridato della Supersport, la serie d’avvicinamento alla top class delle derivate dalla serie. Nel ’24, se la Yamaha darà una mano, tutto lascia pensare che il romagnolo sarà l’uomo da battere. Intanto a Portimao si è preso una gustosa rivincita contro l’avversario di sempre, guastandogli la festa partita il giorno precedente con la conquista anticipata del titolo iridato. Manzi voleva vincere a tutti i costi, Bulega ha dovuto alzare bandiera bianca: che duello all’ultimo giro! Per quasi l’intera distanza in realtà era stata una partita a tre, ma sul più bello Yari Montella ha fatto un dritto per un problema di cambiata, perdendo la ruota degli altri due. Il terzo gradino del podio, per come sarebbe potuta andare, è una magra consolazione.

Manzi poker

Quella odierna è la quarta vittoria di Stefano Manzi in questa stagione Mondiale, fanno cinque in tutto considerando il trionfo che lo stesso pilota aveva festeggiato sempre qui a Portimao un anno fa. L’ottovolante dell’Algarve è roba da piloti veri, e questo ragazzo troppo presto messo in un angolo dalla Moto2 sicuramente lo è. Bulega e Manzi non si amano (eufemismo…), la rivalità fra loro è molto accesa e non potrebbe essere altrimenti, visto che si sfidano dai tempi delle minimoto. L’ultimo giro è stato da cuori forti. Dopo la prevedibile schermaglia in ingresso alla curva 1, Bulega ha compiuto uno strepitoso sorpasso nel dosso in discesa, infilando la Panigale V2 all’interno. Ma Manzi non c’è stato, e nel misto ha attaccato duramente, trovando il varco giusto. Da lì al traguardo la porta è rimasta tappata: un bello show!

Foto: Instagram