MotoGP, CryptoDATA: una società rumena fa da salvagente al team RNF

Il team RNF è passato dal rischio di fallimento al rilancio. Dopo l’addio di Petronas nel 2021 e di WithU nel 2022, sembrava difficile trovare un altro title sponsor per Razlan Razali. Dopo il “miracolo” dell’anno scorso la squadra satellite ex Yamaha sembrava sul punto di dire addio alla MotoGP, invece l’intervento di Dorna e CryptoDATA, società di sicurezza informatica, è stato propiziatorio. Non è stata per nulla una stagione facile, i risultati sono venuti meno, Andrea Dovizioso ha abdicato prima del tempo, Darry Binder si è confermata una scelta sbagliata (anche se a basso costo).

L’ingresso di CryptoDATA in MotoGP

Nel mentre di un Mondiale tutto in salita, Razali ha saputo trovare un accordo con Aprilia e Massimo Rivola. Yamaha continuava ad offrire un contratto annuale, l’offerta di Noale era più vantaggiosa, il Gruppo Piaggio pagherà gli stipendi di Miguel Oliveira e Raul Fernandez. La fortuna ha voluto che Dorna gli abbia proposto di incontrare i vertici CryptoDATA, azienda europea che già vantava qualche comparsa nel paddock MotoGP. Un accordo concluso in tempi brevi, tanto che al Ricardo Tormo di Valencia le moto erano già decorate con il loro logo, ma Razali ha dovuto cedere la quota di maggioranza del team RNF a Ovidiu Toma e Bogdan Maruntis. Non è stato un buonissimo inizio, con Binder e Crutchlow che si sono ritirati prima del traguardo, invece nel test Irta dell’8 novembre Miguel Oliveira è stato uno dei protagonisti al suo esordio con l’Aprilia.

La nuova sfida di Razlan Razali

L’incertezza finanziaria scaturita dalla guerra in Ucraina ha spinto WithU a rinunciare all’investimento in MotoGP, annunciando a settembre il divorzio da RNF. Il momento di difficoltà si è trasformato in un colpo di fortuna per il manager malese. “E’ stato un anno molto impegnativo e difficile per noi sotto ogni aspetto. Dai risultati dei piloti, al passaggio da Yamaha ad Aprilia, al ritiro del nostro partner WithU. Questo ci ha messo nei guai perché la squadra dipende dall’80 al 90 percento dagli sponsor – sottolinea Razali a Speedweek.com -. Ma quando la notizia del ritiro di WithU è arrivata poco prima del fine settimana di Aragon, sabato abbiamo incontrato CryptoDATA Tech ad Aragon. Hanno sentito dei nostri problemi che abbiamo avuto con WithU. E con mia sorpresa ho scoperto che erano già partner di Dorna“.

Nel weekend di Aragon sono iniziati i colloqui che hanno portato ad un’intesa sancita in Malesia. Non un semplice accordo di sponsorizzazione, ma l’acquisto di una quota di maggioranza. Mentre Razlan Razali continuerà a dirigere la parte sportiva del team, CryptoDATA Tech gestirà il lato marketing e la questione finanziaria dopo aver messo sul tavolo una grossa somma di liquidità.

Foto: CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team