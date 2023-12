Dopo il Gran Premio a Valencia Dorna, FIM e IRTA avevano annunciato congiuntamente l’estromissione del team CryptoDATA RNF dal campionato per il 2024. Alla squadra venivano contestate ripetute infrazioni e violazioni dell’Accordo di Partecipazione che hanno colpito l’immagine pubblica della MotoGP. Ovidiu Toma, CEO di CryptoDATA, aveva poi annunciato una battaglia legale contro la decisione presa, a suo avviso basata su delle falsità.

MotoGP e CryptoDATA, tutto a posto adesso?

Poco fa è stato diramato un comunicato ufficiale nel quale viene spiegato che “Dorna, IRTA e RNF hanno saputo risolvere amichevolmente le divergenze emerse nell’ultima parte della stagione 2023“. Niente vie legali, dunque, anche se la squadra non sarà sulla griglia della MotoGP l’anno prossimo. A CryptoDATA RNF un augurio di successo per le iniziative commerciali, auspicando anche che in futuro possa esserci nuovamente una collaborazione tra le organizzazioni.

Queste le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “Apprezziamo il coinvolgimento che CryptoDATA ha avuto in MotoGP. Nel corso della nostra collaborazione CryptoDATA ha dato un contributo in MotoGP con ricadute su vari fronti. Oltre ad essere lo sponsor principale del GP d’Austria, CryptoDATA è diventato l’azionista di maggioranza e ha aiutato RNF a superare momenti difficili in un arco di tempo molto breve“.

Nella nota ufficiale ci sono anche le dichiarazioni di Bogdan Maruntis, co-fondatore di CryptoDATA: “L’obiettivo di CryptoDATA non è mai stato quello di occuparsi della parte sportiva della squadra RNF perché questo non è il nostro campo di attività. Tuttavia, abbiamo visto un’opportunità per ottenere un coinvolgimento più profondo nel regno degli sport motoristici e abbiamo deciso di aiutare il team RNF a superare la loro situazione. È stato un viaggio fantastico e apprezziamo la collaborazione di tutta la comunità del paddock. Attualmente abbiamo raggiunto gli obiettivi proposti in termini di business e marketing in MotoGP e ci concentreremo sul nostro scopo principale nel settore tecnologico. Rimarremo fan della MotoGP e collaboreremo il più possibile con il Campionato“.