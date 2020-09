Cal Crutchlow, che sfortuna! I controlli al braccio mostrano miglioramenti, ma una caduta provoca lesioni ai legamenti di una caviglia. Dubbi per il GP a Barcellona.

Cal Crutchlow rischia di saltare il Gran Premio MotoGP di Catalunya, ma non per il motivo che si pensa. Non si tratta del braccio stavolta, ma della caviglia sinistra. Sì perché mentre l’avambraccio (che l’ha costretto a saltare i GP a Misano) sta decisamente meglio, ecco che una scivolata ha provocato conseguenze ai legamenti della caviglia menzionata. Una sfortuna incredibile per il pilota britannico, che comunque proverà a vedere venerdì se è in grado di disputare l’appuntamento a Barcellona.

Il pilota MotoGP si era sottoposto ai dovuti controlli. Il dottor Xavier Mir aveva svolto tutti gli esami di rito al suo avambraccio destro: la cicatrice è in via di guarigione e le condizioni generali sono decisamente migliorate. Tutto a posto? Non proprio: una volta terminati i test e uscito dalla cabina apposita, Crutchlow è scivolato. Il dottor Max Ibañez, che l’ha visitato in seguito, ha riscontrato la rottura dei legamenti della caviglia sinistra. Ora si vedrà nei prossimi giorni, ma LCR Honda spera di avere al via anche il suo secondo pilota.