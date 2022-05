MotoGP, contratto Aprilia-Espargarò: il manager Valera svela i dettagli

Aleix Espargaró ha conquistato il terzo podio consecutivo a Le Mans, il quarto in questa stagione MotoGP, e fa pressing su Aprilia per il rinnovo di contratto. Massimo Rivola ha assicurato che si arriverà presto a un accordo, entro la gara di Catalunya si avranno le idee più chiare. Si gioca tutto sull’ammontare dell’ingaggio in un periodo di crisi economica globale dettata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che sta mettendo sotto torchio anche il motorsport. Ma il pilota di Granollers tiene a sottolineare che le sue richieste sono “sotto la soglia di mercato” e che la sua richiesta leggermente più alta, alla luce degli ultimi risultati, è in realtà da considerarsi un abbassamento dello stipendio.

Aleix Espargarò senza contratto

Nella classifica iridata MotoGP è secondo a soli 4 punti dal leader Fabio Quartararo. Ancora non basta per avere un rinnovo di contratto e soprattutto la mente più libera per concentrarsi sul campionato. “Mi aiuterebbe a conoscere il mio futuro il prima possibile, mi darebbe un po’ più di pace. Ma non posso fare di più, certamente potrei vincere tutte le gare. Ma è molto difficile e arrivo sul podio in ogni gara. Questo è tutto ciò che posso fare… Il mercato dei piloti è pazzesco, il Mondiale è pazzesco, il livello di ogni pilota è incredibile“. Suo fratello Pol Espargarò si ritrova in una situazione ancora più difficile: Honda lo ha lasciato in sospeso e sta dialogando con Joan Mir. “Tutti dicono che Pol potrebbe perdere il posto”, ha detto Aleix Espargarò. “Pol è davvero forte e non lo dico perché è mio fratello… Ma qui nel Motomondiale sono tutti veloci”.

Futuro fuori dalla MotoGP

A seguire gli affari del maggiore dei fratelli di Granollers è il suo agente Albert Valera. In un’intervista ad ‘AS’ spiega i motivi del tira e molla con la Casa di Noale: “Non si aspettava il livello che Aleix sta mostrando quest’anno. Questo ci ha portato a cercare di migliorare il contratto, cosa che Aprilia non ha tenuto in considerazione per i budget del prossimo anno. Ad Aprilia manca un po’ per sapere come adeguare il budget e poter presentare un’offerta degna del livello che sta mostrando. Ma se è il capitano, Aprilia deve fare una proposta adeguata“.

Viceversa, se riterrà poco consona l’offerta economica di Noale, Aleix deciderà di chiudere qui la sua carriera in MotoGP, perché alternative in altre squadre factory non ce ne sono. Molte aziende di Andorra lo hanno già contattato per proporgli dei contratti. “Ha tantissime offerte per correre nel ciclismo, potrebbe fare delle gare e il pilota collaudatore per una fabbrica… Sarebbe difficile trovare una sella vincente, le strade che portano agli altri team sono chiuse. Quartararo firmerà con la Yamaha e in Ducati i giochi sono fatti. KTM ha una coda di piloti e non pensiamo nemmeno di trasferirci lì“.