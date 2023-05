MotoGP, contatto Marquez-Bagnaia: Ducati attacca gli steward

Scintille tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez nel corso della sprint race MotoGP a Le Mans. Nel mirino il sorpasso con il quale pilota Honda ha superato il rivale in curva 3 al sesto giro. Nell’occasione c’è stato un leggero contatto e Pecco ha anche perso la posizione su Luca Marini. La manovra dello spagnolo non è piaciuta al campione in carica, che ha gesticolato in maniera chiara con il braccio sinistro. E ancora meno è piaciuto il comportamento degli steward.

MotoGP Francia, sorpasso Marquez-Bagnaia: Ducati contro gli steward

Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto a Sky Sport MotoGP per commentare l’accaduto: “Pecco ci ha detto che non capisce perché ieri nella Safety Commission si è deciso con gli steward che in caso di contatto ci stato un drop one position e non è stato dato a Marquez. Sono d’accordo sul fatto che sia un contatto di gara, però se dici che questa è diventata la regola allora devi applicarla“.

Successivamente anche Bagnaia si è espresso sull’argomento ed è stato molto chiaro: “A me piace così, le gare sono così. Bisogna anche essere aggressivi con i sorpassi a volte. Quello che mi fa arrabbiare è il metro di giudizio. Gli steward hanno dato il drop one position a me a Jerez e avrebbero dovuto fare lo stesso oggi. Comunque mi sono divertito. Speravo di vincere, ovviamente, però all’inizio non sono riuscito a essere veloce come Jorge. Ma finire sul podio è sempre importante“.

Pecco commenta la gara sprint

Il campione iridato MotoGP ha anche raccontato come è stata la sua sprint race, conclusa al terzo posto dietro a Jorge Martin e Brad Binder: “I primi due giri sono andati bene, non ho avuto problemi. Poi ho faticato molto, forse la temperatura della gomme dietro si è alzata tanto. Successivamente mi sono ripreso come passo e stavo recuperando Binder. Per domani dovremo studiare una strategia diversa per le gomme all’inizio“.

Sarà interessante vedere la gara di domani, che per diversi motivi sarà differente: “Qui i consumi non sono troppo alti – spiega Bagnaia – e oggi le gomme scelte sono andate bene. Vero che nella gara lunga può cambiare tutto. Oggi abbiamo notato che Jorge era veramente veloce, KTM invece usava tanto la gomma. Vedremo domani, può cambiare tutto. Sicuramente sarà importante partire con più calma“.

Foto: MotoGP