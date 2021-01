MotoGP: conferme e novità per le presentazioni Ducati, KTM e Yamaha

Cinque squadre MotoGP hanno finora annunciato le date di presentazione per il 2021. Si va verso un nuovo anno tra conferme, promozioni e volti nuovi.

Mondiale MotoGP 2021 tra conferme, rinnovamenti totali o a metà, più volti nuovi in arrivo in classe regina. Questo ci diranno le presentazioni delle varie squadre prima dei test e quindi dell’inizio della stagione. Certo ancora mancano svariate date da confermare, ma la certezza è che assisteremo ancora una volta ad eventi totalmente online, visto il periodo che stiamo vivendo. Vediamo cosa sappiamo al momento.

Come riporta Sky Sport MotoGP, al momento sembrano confermate quattro date per le presentazioni dei team MotoGP. Il primo della lista è Esponsorama Racing il 5 febbraio, segue Ducati Team il 9/02, poi ci saranno KTM factory e Tech3 il 12/02, per chiudere con Monster Energy Yamaha il 15 del mese. Per le prime due squadre è rinnovamento totale: la prima sarà composta da due rookie (anche se per Luca Marini abbiamo già visto la livrea), la seconda dagli ex alfieri Pramac ‘promossi’ nel team factory.

Certamente c’è grande curiosità per la Desmosedici GP 2021, ma soprattutto per quanto riguarda Jack Miller e Francesco Bagnaia. Sono loro adesso i due piloti chiamati a ricoprire la carica di uomini di punta della truppa di Borgo Panigale. Dall’Igna non ha nascosto la speranza di tornare a lottare per il titolo. Ci sarà poi rinnovamento a metà in KTM: nel team ufficiale confermato Brad Binder e ‘promosso’ Miguel Oliveira, in Tech3 Iker Lecuona sarà affiancato dall’ex Ducati Danilo Petrucci.

Curiosità anche attorno alla nuova livrea del team di Poncharal, vista la scomparsa dello sponsor Red Bull. Infine, il team factory Yamaha come detto si presenterà a metà mese, ultimo di questa lista provvisoria. Accanto alla conferma Maverick Viñales approda il giovane di belle speranze Fabio Quartararo. Ancora più carico dopo un’annata che non è andata esattamente come avrebbe sperato. Queste al momento le date rese note, per le altre ancora lavori in corso.

Foto: Getty Images