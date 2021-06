MotoGP, Ciabatti: “Valentino Rossi sulla Ducati idea romantica”

Valentino Rossi ha stretto un'alleanza triennale con Ducati dalla stagione MotoGP 2021. Resta da sciogliere il nome del secondo pilota del team VR46.

Ducati vuole recitare un ruolo da protagonista assoluta in MotoGP. L’accordo con la VR46 di Valentino Rossi e con la Gresini Racing. Le due vittorie di Jack Miller e tre piloti nelle prime quattro posizioni in classifica. Archiviato un 2020 difficile a Borgo Panigale vogliono fare le cose in grande, dopo la coraggiosa scelta di cambiare radicalmente line-up piloti. Dal 2021 ci saranno otto Desmosedici in griglia, che consentirà di dare un’accelerazione all’evoluzione della moto. L’obiettivo è anche quello di controllare il mercato piloti dei giovani, sulla linea della KTM

In tal senso la partnership con la VR46 è un gran colpo. “È stata un’operazione per niente scontata, ma non complicata: con Uccio (Salucci, neo team principal; n.d.r.) abbiamo iniziato a parlare in Qatar, è diventata velocemente un’idea concreta“, ha detto Paolo Ciabatti a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ma anche uno schiaffo alla Yamaha. “Per noi era un obiettivo, lo abbiamo raggiunto e siamo contenti. E abbiamo apprezzato le parole di Valentino verso il nostro approccio e metodo di lavoro“.

Valentino pilota Aramco VR46?

L’unico piccolo nodo da sciogliere è il nome del secondo pilota del team Aramco per la prossima stagione. Avanza a furor di popolo l’ipotesi Valentino Rossi al fianco di Luca Marini, ma i vertici Ducati non mettono voce in capitolo. “È vero, non se n’è mai parlato. Le parole del principe sono quelle di tanti appassionati, per i quali sarebbe un sogno – ha aggiunto Paolo Ciabatti -. Ducati sarebbe felicissima, però la scelta dei piloti spetta alla VR46 e, soprattutto, nel caso di Valentino è una scelta solo sua: non esclude una possibilità che però è molto, molto remota“.

Nella prima avventura MotoGP tra Valentino Rossi e Ducati non c’è stato lieto fine. Adesso i tempi sono più maturi… o forse è ormai tardi. Sicuramente il Dottore si è fatto un’idea della Desmosedici. “Penso che parli spesso con Pecco e suo fratello e, soprattutto, ci ha visto in pista. Immagino che si sia fatto un’idea. Magari non accade, ma romanticamente sarebbe bello“. La decisione spetterà esclusivamente al 42enne e agli uomini della VR46. “E’ una decisione che solo lui può prendere e che nessuno deve influenzare“.