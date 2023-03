MotoGP, Ciabatti contro Marc Marquez: “Sinceramente non capisco”

A quattro giorni di distanza dalla gara di MotoGP a Portimao si continua a parlare della vicenda Honda-Marc Marquez. L’episodio avvenuto al terzo giro in curva 3 costringe a restare a casa sia il campione di Cervera che Miguel Oliveira, intaccando parzialmente anche gli interessi Ducati. Jorge Martin sarà regolarmente in pista nel weekend in Argentina pur avendo riportato la frattura dell’alluce. Sarà un argomento all’ordine del giorno, anche per via dell’errore commesso dai Commissari FIM nella trascrizione della sanzione e che rischia di annullare la penalizzazione.

Ducati parte col turbo

Ducati può godersi sicuramente lo strepitoso inizio di stagione, siglato con la vittoria di Pecco Bagnaia e il terzo posto di Marco Bezzecchi. Il campione MotoGP in carica ha centrato un doppio successo contando anche la Sprint Race del sabato e arriva in Argentina a punteggio pieno. Peccato non sia andata bene ad Enea Bastianini, infortunatosi dopo un contatto con Luca Marini che lo costringe a saltare anche il weekend di Termas. Ottime le prestazioni di Johann Zarco e del neo arrivato Alex Marquez, rispettivamente al 4° e 5° posto domenicale. “Come potete vedere da tanti piloti che stanno facendo bene con la Ducati, è una moto più facile da guidare“, ha commentato Paolo Ciabatti a BT Sport.

La manovra di Marc Marquez

Jorge Martin ha messo i piedi sul podio nella MotoGP Sprint, alle spalle di Bagnaia e davanti a Marquez. Nella gara di 26 giri a Portimao ha prima subito un doppio contatto con Marc, che gli ha fatto perdere diverse posizioni. Poi nel tentativo di rimonta è scivolato a terra senza poter tagliare il traguardo. “Ha valutato male la frenata, è stata una mossa pericolosa“, ha commentato il direttore sportivo di Ducati Corse. “Sinceramente, con tutto il rispetto che ho per Marc, non capisco come un pilota con la sua esperienza faccia un errore del genere. Era pericoloso“.

Il madrileno del team Pramac ha tenuto botta dopo il contatto ed è stato spinto sulla ghiaia. Rientrato in pista ha commesso un errore personale, ma la sua gara è stata condizionata da quel tocco di Marc Marquez… “Martin aveva il passo per stare con il gruppo di testa“, ha proseguito Paolo Ciabatti. “Dopo l’incidente era indietro, cercando di recuperare. Ha commesso un errore ed è caduto. Cosa posso dire? È deludente. Questo è quello che posso dire“.

Foto di Valter Magatti