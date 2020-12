MotoGP, Chicho Lorenzo: stoccate a Valentino Rossi e Joan Mir

Chicho Lorenzo parla del neo campione MotoGP Joan Mir e del veterano Valentino Rossi: "Ha vinto contro rivali che non erano rivali".

Joan Mir ha stupito tutti vincendo il titolo MotoGP 2020. Come lo ha definito Sinichi Sahara, il project manager Suzuki, “è stato miracoloso. Non mi aspettavo un risultato così fantastico“. Dopo il trionfo aritmetico a Valencia/2 Chicho Lorenzo ha ricordato che è cresciuto presso la sua scuola, dove ha mosso i primi passi. Un merito che però il neocampione non gli riconosce. E non risparmia qualche stoccata anche nei confronti di Valentino Rossi…

Il confronto con il Dottore

Sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’ il papà di Jorge semina un dubbio che solo il tempo potrà risolvere. “Joan Mir è la nuova stella o un campione circostanziato?“. E confronta la carriera sportiva di Joan Mir confrontandola con quella di Valentino Rossi. Al giovane alfiere della Suzuki il merito inedito di aver vinto il campionato MotoGP dopo soli cinque anni nel Motomondiale, periodo in cui ha anche conquistato il titolo Moto3 nel 2017. “Valentino Rossi ha ereditato la moto da Doohan, dalla squadra e dai rivali. Quanti campionati di fila ha vinto Rossi? Ha vinto così tanti perché quei rivali non erano veri rivali , non erano grandi rivali. Ma quando sono arrivati giovani come Stoner, Pedrosa o Lorenzo, e poi Marquez, come è finito Rossi? Conta l’importanza dei rivali“.

L’opinione sul neo campione

Il rapporto tra Chicho Lorenzo e Joan Mir non sembra molto disteso, anche se il papà di Jorge smentisce: “Abbiamo un buon rapporto, nonostante il suo ambiente abbia cercato di offuscarlo dicendo ‘guarda cosa dice il padre di Lorenzo’. Sono sicuro che quando ci vedremo continueremo con lo stesso rapporto“. Ha ascoltato le parole di Joan che non gli attribuisce meriti. “Ciò che mi riconosco è di aver portato questo sport più vicino a Maiorca. Questa è l’unica cosa di cui posso prendermi il merito. Joan Mir è lì grazie al suo immenso talento. Non posso pretendere nulla“.

Ma sarà vera gloria? E, soprattutto, riuscirà a ripetere questa impresa anche con il ritorno di Marc Marquez? “Vorrei che fosse un grande campione, ma ho i miei dubbi. Quest’anno è stato un anno caotico con molti vincitori. Ci sono stati tre piloti che hanno vinto più gare di Joan Mir, ma questo non li ha aiutati ad essere campioni. Il problema più grande di Joan Mir è che non ha fatto nessuna pole, nessuna prima fila e ha fatto solo quattro seconde file“. Un punto debole che dovrà migliorare a tutti i costi se vorrà riconfermarsi sul tetto della MotoGP.