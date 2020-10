MotoGP, Chicho Lorenzo: bordata a Valentino Rossi e Uccio

Valentino Rossi e Uccio nel mirino dell'analisi di Chicho Lorenzo: "Ha preso tre torte senza ciliegina sulla torta per degli errori banali".

Valentino Rossi approda al MotorLand di Aragon dopo tre cadute consecutive. A Misano/1 sembrava sul punto di conquistare il suo 200° podio in carriera, da allora non ha più raccolto punti in classifica. Un’occasione sprecata per il Dottore che sperava di approfittare di questa bizzarra stagione MotoGP per tentare l’assalto al decimo titolo mondiale.

La ciliegina sulla torta…

Nonostante un miglior feeling con la sua Yamaha M1, dopo aver personalizzato il setting ad inizio campionato, Valentino Rossi fatica a vincere. Il primo gradino del podio in MotoGP manca da oltre tre anni e Aragon non si prospetta come terreno favorevole. Qui non ha mai vinto, si tratterebbe di sfatare un tabù. Chicho Lorenzo, papà di Jorge Lorenzo, non risparmia qualche frecciatina ironica nei confronti del Dottore in un video sul suo canale YouTube. E butta nella mischia anche il suo braccio destro Alessio Salucci… “Valentino è caduto tre volte da quando Uccio ha detto “Rossi sta preparando la ciliegina sulla torta“. Ha avuto tre torte, perché immagino che la ciliegina sulla torta sia stata questa mancanza per errori banali. Allora perché Rossi sta cadendo? Cosa sta causando quegli errori?“.

La chiave di uscita

Il campione di Tavullia sembra avvolto dalla sfortuna nell’ultimo mese. A Misano ha perso il podio all’ultima curva, in Catalunya era secondo al momento della caduta. Valentino Rossi deve gestire meglio le prove libere, per la ricerca del set-up, e le qualifiche, per partire nelle prime due file ed evitare ingorghi alla partenza. “Vedo che qualcosa non funziona – ha aggiunto Chicho Lorenzo -. Ma stiamo parlando del nome con più esperienza in questo sport perché è quello con più gare, quello con più podi e quello con più vittorie. Quindi non sono errori per mancanza di esperienza. È chiaro che si trova in una dinamica in cui deve trovare le chiavi per uscirne“.

Foto: Getty Images