Moto2 UFFICIALE Albert Arenas al debutto con Aspar Team

Albert Arenas e Aspar Team insieme per il salto in Moto2. L'attuale leader Moto3 passerà nella classe intermedia con la sua squadra attuale, affiancherà Aron Canet.

Ormai mancava solo la conferma ufficiale, ma ecco che Albert Arenas effettuerà il cambio di categoria. L’anno prossimo lo vedremo in Moto2 nelle file del Aspar Team, sua attuale struttura nella classe minore. Duo tutto spagnolo per la squadra di Jorge Martínez nella classe intermedia, visto che il #75 affiancherà il confermato Aron Canet. Un primo obiettivo stagionale è stato raggiunto, ora manca il secondo: concludere il campionato con la corona iridata.

“La voglia di passare in Moto2 era sempre maggiore” ha ammesso Arenas. “Credo che il cambio arrivi nel momento giusto: sono cresciuto molto come pilota e persona, e lo sto dimostrando. Mi sono anche allenato molto con la 600, è una moto molto divertente. Ora però devo rimanere concentrato su questa stagione per raggiungere l’altro nostro obiettivo. Ma sono anche contento di continuare con Aspar Team, è una squadra che ha ottenuto molti successi.”

Molto contento anche il boss Jorge Martínez, che continuerà una collaborazione iniziata dal Mondiale Moto3 Junior. “È una grande soddisfazione vederlo crescere, maturare, ed ora riuscire a lottare insieme per il titolo Moto2. Sta realizzando una splendida stagione ed è il momento perfetto per considerare altri obiettivi. Albert è uno dei piloti più completi nel Mondiale Moto3 e sicuramente faremo un altro passo avanti nella classe intermedia.”