MotoGP, Chaz Davies: “Non commento le strategie Aprilia”

Chaz Davies sembrava vicino al salto in MotoGP, poi Aprilia ha preferito puntare su Lorenzo Savadori. Resta in dubbio il ruolo di Bradley Smith.

Aprilia ha dovuto attendere fino al 10 novembre prima di trovare un sostituto per Andrea Iannone. Nella stagione MotoGP 2021 correrà con Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori, mentre resta da definire se Bradley Smith avrà ancora un ruolo nei piani di Noale. Incassati i no di Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Marco Bezzecchi, Chaz Davies poteva essere una valida alternativa. Ma “hanno deciso di continuare con le persone che hanno esperienza in MotoGP“, ha detto il gallese a Speedweek.com. Nel 2021 proseguirà l’avventura in Superbike, ma per il team satellite Ducati Go Eleven, lasciando la sua sella al meritevole e italiano Michael Rinaldi.

Lo scorso autunno Aprilia ha annunciato il ballottaggio Savadori-Smith per affiancare Espargarò nel prossimo campionato. Qualcosa sembra essere andato storto nella pausa invernale e il britannico non ci sta. D’altronde la scelta di lasciare in sospeso il nome del pilota fino al giorno della presentazione ufficiale appare un po’ insolita. Difficile da comprendere per chi guarda dall’esterno. “Non voglio commentare su questo“, ha osservato Chaz Davies. “Sanno quello che hanno, ma non sanno quello che non hanno“. Resta un po’ di amarezza per il mancato salto in MotoGP, ma adesso il gallese è già concentrato sulla prossima avventura.

Nulla da rimbrottare ad Aprilia che per un breve lasso di tempo pareva voler scommettere sul pilota Ducati della Superbike. “Sarebbe stato interessante per loro valutare varie opzioni. Ma hanno seguito la loro strategia e ne avevano tutte le ragioni: devo rispettarla. C’è sempre un potenziale di miglioramento. Chi si sarebbe aspettato che KTM avesse una stagione del genere nel 2020? Se ci sono riusciti loro, può farlo anche l’Aprilia. Aleix non ha fatto un pessimo lavoro e ha fatto delle belle gare“. Il primo test MotoGP privato a Jerez ha dato buone sensazioni circa la RS-GP. Ma è solo in gara che si misura lo stato di salute di un prototipo…