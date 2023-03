MotoGP, centralina elettronica: un nuovo ‘caso’ alla vigilia del Mondiale

Nella stagione MotoGP 2018 è stata introdotta la centralina unica Magneti Marelli, una scelta adottata dalla Dorna per limare le distanze fra team factory e satellite. Da qui anche l’adozione del monogomma, in questo caso Michelin, per rendere lo spettacolo più entusiasmante. Nei giorni scorsi l’ad. Aprilia, Massimo Rivola, ha anticipato che la centralina elettronica ha ricevuto un aggiornamento, ma solo per i team ufficiali. Le squadre clienti dovranno ricorrere alla versione in uso fino al 2022.

MotoGP con due centraline “uguali”

Alla base di questo trattamento impari c’è una mancanza di semiconduttori per tutti i team impegnati in MotoGP da parte del fornitore. Per questo stesso motivo solo i team ufficiali della classe regina dispongono dell’aggiornamento 2023. Secondo le prime indiscrezioni interne al paddock la nuova centralina non è radicalmente diversa, è solo un’evoluzione, più potente. Non essendoci però un’evoluzione, non c’è nessun concreto vantaggio rispetto al vecchio, semplicemente ha più memoria e una velocità maggiore nell’elaborare e scaricare i dati. Non ci saranno differenze per i piloti, piuttosto si tratta di una modifica all’hardware e non del software. Poco o nulla, inutile quindi aprire una vana scia di polemiche… Meglio concentrarsi sul campionato ormai alle porte.

L’ultimo chiarimento

Durante il test di Sepang le squadre hanno fatto i conti con la nuova centralina Magneti Marelli nel 2023. Nulla di straordinario: i tecnici hanno svolto un lavoro preliminare e, una volta che il computer è stato collegato correttamente al software operativo, tutto è ritornato alla normalità. D’altronde nessun team satellite finora si è lamentato di una discrepanza di trattamento. La nuova ECU ha comportato una leggera modifica dei connettori e l’obbligo di cambiare il cablaggio delle moto per utilizzare la centralina 2023, come riportato da Paddock-GP. Da qui si è appurato che:

1) Nel corso della stagione 2022, Magneti Marelli ha incontrato alcune difficoltà nella fornitura di componenti per la realizzazione di nuove centraline destinate a sostituire le già vecchie centraline. Queste piccole modifiche ai componenti hanno comportato una leggera modifica dei connettori e l’obbligo di modificare il cablaggio delle moto per utilizzare la centralina 2023.

2) Di conseguenza, Ducati (e forse altri, tra cui Aprilia, che quest’anno schiera quattro moto in più per il suo team satellite) ha chiesto una deroga per utilizzare le vecchie unità sulle loro moto satellite per un anno in più, che è stata concessa.

3) Ad oggi non disponiamo dell’elenco completo delle motociclette interessate, il che alla fine non ha importanza, poiché le ECU 2022 e 2023 dovrebbero avere esattamente le stesse funzionalità.

Foto: MotoGP.com