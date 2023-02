MotoGP, Carlo Pernat: “Presto un accordo sui bonus”

La tre giorni di test a Sepang è servita non solo ai piloti e ai team per definire i prototipi MotoGP del 2023. Dietro le quinte si è lavorato anche sui famigerati bonus per l’ingresso delle gare sprint. Una questione sollevata da Carlo Pernat nei mesi scorsi. Insieme al manager di Enea Bastianini abbiamo fatto il punto della situazione in attesa di nuovi sviluppi, non senza tralasciare l’azione in pista.

Come procede la trattativa sui bonus per le gare sprint?

Ci stiamo lavorando, vediamo come va a finire. C’è una certa disponibilità da parte delle Case…Ci sono questioni di bonus, di assicurazioni… tante cose che andranno viste. Ezpeleta fa il suo gioco, dobbiamo tanto a Dorna. Ma questa decisione andava valutata e discusso meglio secondo me. Da parte di Ducati c’è una certa disponibilità e quindi penso che troveremo un accordo.

Un bilancio alla fine del test MotoGP in Malesia…

Bilancio buonissimo per Ducati, ha dimostrato di essere la moto da inseguire, è ancora la più forte. La nuova GP23 l’abbiamo messa a posto tra Bagnaia e Bastianini, sembra che la base sia buona. Adesso faremo dei piccoli sviluppi in vista del test MotoGP in Portogallo. Le moto dello scorso anno vanno bene, vedi Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, anche Di Giannantonio. Ho visto l’Aprilia un po’ meglio, ma non è ancora a livello della Ducati. Yamaha ancora in difficoltà sul giro veloce, da KTM mi aspettavo qualcosa di più. E ho visto i problemi grossi della Honda, devono lavorare molto.

Honda sembra davvero in difficoltà…

Marc Marquez si sta mettendo a posto, la moto è ancora dietro. Addirittura hanno fatto una prova senza le ali, l’arrivo di Ken Kawauchi che vuole vedere tutto… Ma per rifare la moto non basta un mese, ce ne vuole di tempo. Li vedo molto affannati.

A Portimao ci saranno altre novità per Ducati?

Cose buone le abbiamo viste già a Sepang, a Portimao si continuerà il lavoro su altri dettagli di aerodinamica, on riguardano il motore. L’anno scorso la moto nuova aveva dei problemi, quest’anno sembra che si sia trovata la quadra.

Foto: MotoGP.com