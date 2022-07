MotoGP, il box di Aleix Espargarò alla carica: “Adesso sembra invincibile”

Aleix Espargarò ritornerà a Silverstone da contendente per il titolo MotoGP, con 21 punti di distanza dal leader Fabio Quartararo. Il pilota Aprilia sta dimostrando che a volte basta una scintilla per passare dalle ultime posizioni a quelle di vertice: una vittoria, quattro podi, diversi punti persi ingenuamente. Come in Catalunya dove all’ultimo giro è scivolato da terzo a quinto e lasciando per strada 9 punti. Altri sono volati via ad Assen, dopo che un contatto con Quartararo lo fa slittare nella ghiaia, prima di rendersi autore di una grande rimonta fino al 4° posto.

Jimenez suona la carica

La prestazione in terra olandese vale forse più di un podio per il morale, perché la RS-GP di Aleix Espargarò ha dimostrato di avere carattere, come il suo pilota. “Assen è una dimostrazione di forza e sappiamo di poter vincere, ora sembra invincibile – commenta il capotecnico Antonio Jimenez ad ‘AS’ -. Sono sicuro che vinceremo gare e lotteremo per il campionato“. Ci sono ancora 9 GP da disputare e un sogno da inseguire, perché nulla è impossibile in questo campionato MotoGP così imprevedibile. Prima della pausa estiva il pilota di Granollers ha alzato la voce per dire al paddock che ci crederà fino all’ultimo. “Sembrava Marc Marquez travestito da pilota Aprilia, ma dispiace per l’accaduto, perché ha dimostrato che avevamo il passo per vincere la gara… era chiaro che Aleix era il più veloce“.

Aprilia mira al titolo MotoGP

Neppure la ghiaia di Assen poteva fermare Aleix che si è ritrovato improvvisamente fuori dalla zona punti, riuscendo quasi miracolosamente a ritornare sull’asfalto. “Ha chiuso gli occhi, la vena si è gonfiata e sapeva di avere una moto per fare qualcosa di buono. Non aveva nulla da perdere, perché quando sei fuori dai punti tutto ciò che vuoi è ottenere qualcosa. La moto ha risposto molto bene e Aleix ha messo una settima marcia che non è sulla moto”. Un secondo lo ha diviso dal podio, conquistato per la prima volta dal compagno di box Maverick Vinales. La rincorsa riprenderà agli inizi di agosto a Silverstone. “In questo momento siamo la squadra più forte – ha rimarcato Antonio Jimenez -. Il fatto che Maverick sia salito sul podio ci dà ancora più forza, perché significa che è già arrivato e che può aiutarci nella lotta per il titolo. Il prossimo obiettivo è fare prima e seconda“.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)