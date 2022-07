Eicma 2022, i biglietti già disponibili on line

Oggi è stata aperta la biglietteria on line di Eicma. I titoli d’ingresso per l’Edizione numero 79 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, che si terrà quest’anno dal 10 al 13 novembre a Fiera Milano Rho, sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione a questo link. E’ l’unico canale di vendita, ad un vantaggioso prezzo di lancio di 14 euro (più 1,50 di spese fisse di gestione).

Comprare adesso conviene

La promozione di apertura sarà attiva fino alle ore 12 del 5 agosto. Da allora fino alle ore 12 del 30 settembre prossimo il prezzo del biglietto d’ingresso sarà di 16 euro, sempre più 1,50 di spese fisse di gestione, mentre dal 30 settembre fino al termine della manifestazione il costo del biglietto intero è fissato a 19 euro (più 1,50 di spese fisse di gestione).

Vantaggi ulteriori per i minorenni

Infine, da oggi al 13 novembre, è previsto il biglietto ridotto al prezzo di 12 euro per i visitatori minorenni dai 4 ai 13 anni. Sarà inoltre confermata anche la tariffa per i tesserati FMI di 14 euro. Al costo dei titoli d’ingresso ad Eicma 2022 sono sempre applicate le spese fisse di gestione di 1,50 euro, per un prezzo finito e trasparente. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.