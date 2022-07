MXGP, Jeremy van Horebeek ai saluti: “È il momento giusto dopo 17 anni”

Il Mondiale MXGP perderà uno dei suoi veterani a fine 2022. Jeremy van Horebeek infatti ha ufficializzato la prossima conclusione della sua carriera in motocross nel corso del GP delle Fiandre. Trentatré anni il prossimo novembre, il pilota belga di Beta SDM Corse concluderà il suo percorso con il Motocross delle Nazioni, già vinto nel 2013, il prossimo 25 settembre negli USA. Sarà l’alfiere del Team Belgio nella categoria Open, affiancherà Jago Geerts (al debutto su una 450) e Liam Everts (MX2).

“Serve un grande sforzo per scrivere queste righe. A fine anno mi ritirerò da questo sport che amo così tanto.” Inizia così il lungo messaggio di Jeremy van Horebeek. “Ci ho pensato molto bene, è il momento giusto per salutare dopo 17 anni. Fin da bambino il mio sogno era di arrivarci e, anche se non ho riscritto dei record, posso essere fiero di quanto ho ottenuto. Diventare campione del mondo era il grande sogno, sfortunatamente però non ce l’ho fatta. Ma ho conquistato un 3° posto in MX2 (2012), un vice-campionato in MXGP (2014), tutti quei podi, la possibilità di rappresentare il mio paese nel Motocross delle Nazioni. Le belle battaglie con i migliori piloti del mondo, correre con grandi marchi e lavorare con tante belle persone. Sono le cose migliori che potessero capitarmi e che non dimenticherò mai, posso solo guardare indietro a testa alta.”

Una lunga storia che si chiude, nonché l’addio al cosiddetto ‘orologio’ che ha scandito le sue giornate finora. “Correre è l’unica cosa che conosco bene, ogni giorno per me era legato alle corse” ha sottolineato Jeremy van Horebeek. “Alla fine di questa stagione MXGP però sarà tempo di affrontare un nuovo capitolo assieme a mia moglie ed ai miei figli. Sono grato a tutte le persone che mi hanno aiutato, a cominciare dai miei genitori che hanno sacrificato tutto fin dal primo giorno. Poi tutte le persone che hanno lavorato con me ed i miei fan. Ringrazio tutti per il supporto ricevuto negli ultimi 17 anni.”

Foto: SDM Corse Motocross Team