MotoGP, Borsoi ammette: “Marquez con la Ducati spaventa tutti”

Marc Marquez e Honda hanno ufficializzato il divorzio anticipato e adesso si attende l’annuncio del passaggio del pilota nel team Gresini. C’è grande curiosità di vedere cosa saprà fare in sella alla Ducati Desmosedici e se poi nel 2025 resterà nella famiglia ducatista oppure cambierà nuovamente marchio (KTM?).

MotoGP, Marquez in Ducati: il Borsoi pensiero

Gino Borsoi, interpellato da Nico Abad sul suo canale ufficiale YouTube, ha parlato dell’argomento Marquez: “Se mi spaventa il suo arrivo in Ducati? Penso che non spaventi solo la nostra squadra e i nostri piloti, spaventa tutti i piloti della griglia. Marc con una Ducati sarà un pilota da battere, starà davanti. Però non dobbiamo dimenticare che Bagnaia e Martin hanno esperienza con la moto e stanno facendo un Mondiale a un livello molto alto“.

Il team manager della squadra Pramac Racing non ha dubbi sul fatto che vedremo un Marc molto competitivo: “Marquez è uno dei migliori della storia, come Valentino Rossi, e con una Ducati ci sarà molti problemi. Però Jorge e gli altri piloti hanno qualcosa di più, l’esperienza che li aiuterà ad essere inizialmente più veloci di Marc. Speriamo che tardi un po’ il suo adattamento alla Ducati, sennò sarà un grande problema… Però siamo pronti alla battaglia“.

Per quanto concerne il modello di Ducati di cui disporrà il pilota spagnolo, Borsoi conferma che sarà una GP23 e che comunque gli consentirà di dire la sua: “Stando agli accordi presi e a quello che so, l’anno prossimo saremo gli unici ad avere la moto ufficiale. Le altre avranno la Ducati 2023, che è un’ottima moto. Quella del 2022 che guida Bezzecchi è ancora una delle migliori. la differenza è minima tra le moto. Penso che Marc con la 2023 sarà un problema sia per noi sia per la squadra ufficiale“.

