Grave incidente di Josh Owens, pilota del British Superbike

Questo weekend il British Superbike affronterà il conclusivo round della stagione 2023 a Brands Hatch con piloti e squadre che si presenteranno in apprensione per le condizioni di Josh Owens. Il 23enne motociclista di Aintree sabato scorso è stato sfortunato protagonista di un grave incidente a Darley Moor.

JOSH OWENS IN GRAVI CONDIZIONI

Tornato in sella per verificare le sue condizioni in seguito all’infortunio rimediato a Cadwell Park, Josh Owens è incappato in una rovinosa caduta al Darley Moor Race Circuit. In elisoccorso è stato successivamente trasportato al Royal Stoke University Hospital e, recita il bollettino, “è in cura per lesioni multiple e resta in gravi condizioni“.

LA SUA CARRIERA NEL BRITISH SUPERBIKE

Due volte Campione britannico (2015 in 125cc, 2018 nella GP2), Josh Owens aveva esordito nel British Superbike addirittura nel 2019. In questo 2023 era stato ingaggiato dal team Hawk Racing per salire in sella ad una Honda. Di fatto per lui la prima competitiva chance per emergere nel BSB in carriera.

L’APPRENSIONE DEL TEAM HAWK

Il team Hawk Racing ha voluto ringraziare medici e commissari di percorso di Darley Moor per gli immediati soccorsi a Josh Owens. Non è dato sapere se, come accaduto nei precedenti round, il pilota verrà sostituito a Brands Hatch nuovamente da Michael Dunlop.