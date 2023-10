Il Motomondiale fa tappa in Indonesia, una terra affascinante e misteriosa, una nazione composta da 17.508 isole. Il circuito di Mandalika sorge nella reggenza di Lombok Centrale, nell’arcipelago Piccole Isole della Sonda. La pista è lunga 4300 metri ed ha 17 curve. L’autodromo viene definito un circuito cittadino ma solo una piccola parte esterna è aperta al pubblico quando non si svolgono le gare. È stato inaugurato il 12 novembre 2021 ed ha subito ospitato una gara dell’Asia Talent Cup e del Mondiale Superbike. Dallo scorso anno è teatro anche della MotoGP.

In passato l’Indonesia aveva ospitato due Gran Premi del Motomondiale nel 1996 e 1997 e le gare del WorldSBK dal 1994 al 1997, tutte al Sentul International Circuit vicino a Giakarta. Per diverso tempo l’Indonesia non ha più ospitato eventi motoristici internazionali, anche a causa della forte crisi economica che l’aveva colpita.

Alcuni anni fa Mandalika è stata designata zona economica speciale ( SEZ ), un’area in cui le leggi sugli affari e sul commercio sono diverse dal resto del paese. Questo ha portato a forti investimenti, anche esteri da parte di ricche realtà degli Emirati Arabi. Sono stati realizzati dunque hotel, resort, ville ed un polo sportivo di cui fa parte l’autodromo.

Nel 2022 ha ospitato la seconda prova del Motomondiale. In MotoGP ha vinto Miguel Oliveira su KTM davanti a Fabio Quartararo su Yamaha e Joan Zarco su Ducati Pramac. In Moto2 si era imposto Somkiat Chantra mentre in Moto3 Dennis Foggia.

Quest’anno al Mandalika International Street Circuit si è corso il è corso il secondo round stagionale del Mondiale Superbike dal 3 al 5 marzo. Alvaro Bautista ha dominato sia gara-1 che gara-2.

Foto Wikipedia