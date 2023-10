F1, niente Bridgestone: gomme Pirelli fino al 2027

Il campionato di F1 continuerà ad avere Pirelli come fornitore unico di gomme fino al 2027. L’azienda italiana ha vinto il bando riguardante il triennio 2025-2027. Prevista anche un’opzione per il prolungamento del contratto per un altro anno.

Niente da fare per Bridgestone, che puntava fortemente su un ritorno in Formula 1 e che perso questo duello. Pirelli fornisce gli pneumatici al campionato dal 2011 ed è stato deciso si confermare la fiducia, dato che c’è soddisfazione per questa collaborazione. Il contratto firmato riguarda anche F2 e F3.

F1 sceglie la continuità: avanti con Pirelli

Nel comunicato ufficiale si legge che l’azienda italiana “ha posto una forte attenzione sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni di pneumatici sostenibili come parte del sostegno agli obiettivi di sostenibilità fissati dalla F1, con il fine di essere Net Zero Carbon entro il 2030“.

Dal 2024 tutte le gomme utilizzate nei gran premi avranno certificato FSC (Forest Stewardship Council), ciò significa che le piantagioni delle componenti forestali degli pneumatici sono gestite in modo tale da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità e dei lavoratori locali, garantendo al tempo stesso sostenibilità economica.

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, è felice del nuovo accordo siglato: “Dal ritorno in questo sport nel 2011, Pirelli è stato un partner prezioso, supportando la Formula 1 attraverso nuove generazioni di tecnologie e regolamenti tecnici, fornendo pneumatici che consentono gare fantastiche per i nostri fan. L’impegno dell’azienda per la qualità, l’innovazione e la profonda conoscenza del nostro sport saranno vitali nei prossimi anni mentre ci avviciniamo ai nuovi regolamenti nel 2026. Il lavoro di i Pirelli si concentra sulla sostenibilità, dimostrato dalla certificazione FSC, ci garantirà continuare a lavorare insieme verso il nostro obiettivo condiviso Net Zero 2030“.

Foto: Formula 1