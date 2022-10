MotoGP, Bezzecchi ‘rookie of the year’: Valentino Rossi pronto per il party

Arriva la prima grande soddisfazione ai box del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Dopo il podio di Assen e il quarto posto di Phillip Island, Marco Bezzecchi si aggiudica il titolo di “Rookie of the year” nel campionato MotoGP 2022. Era successo già a Motegi di ritrovarsi alle spalle dell’amico e collega di marca Ducati, Pecco Bagnaia, evitando di azzardare il sorpasso. Stesso copione nel GP d’Australia, con gli occhi di tanti fan puntati sul debuttante romagnolo. Nessun ordine di scuderia, stavolta Pecco è stato semplicemente più veloce, su un circuito non certamente facile per l’usura delle gomme. Qui le video highlights del GP Australia

Bezzecchi alle spalle di Bagnaia

Perché “Bez” non ha superato il suo compagno di marca e compagno di VR46 Academy? “Perché non ero abbastanza veloce“, ha chiarito nel debriefing post gara. Stavolta nessun adito a speculazioni e voci da paddock, i giochi di squadra restano assopiti dietro un Bagnaia che ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior pilota Ducati. “Ho provato a sorpassare. L’unico punto in cui potevo sorpassare in sicurezza è stata la curva 1, ma perdevo troppo nell’ultimo settore. Era molto veloce e non potevo usare la scia. La sua moto è anche un po’ più veloce della mia. Tentare una manovra alla curva 10 sarebbe stato sciocco, per lui, ma anche per me. Perché ho fatto una gara fantastica e non volevo finirla nella ghiaia o fuori dai primi cinque“.

Valentino Rossi atteso a Valencia

Marco Bezzecchi ha guadagnato un quarto piazzamento nel GP d’Australia che gli fa compiere il primo step della sua carriera in MotoGP. Miglior debuttante, 93 punti e 14esimo posto in classifica, alle spalle di Luca Marini e Marc Marquez. A Valencia si attende il grande maestro Valentino Rossi per celebrare una stagione che potrebbe essere storica per il gruppo di Tavullia. “Ho cercato di stare con Pecco e spinto al massimo solo per stargli vicino. Negli ultimi tre giri le mie gomme si sono distrutte e ho avuto problemi in particolare con la gomma anteriore. Sono riuscito a gestire un po’ meglio la gomma posteriore, ma poi erano entrambe un po’ al limite”, ha detto il pilota del team satellite Ducati.

‘Bez’ e il primo step in MotoGP

Nei 27 giri del GP di Phillip Island ha dovuto vedersela anche con Alex Rins e Marc Marquez, difficile tenere il loro passo. Ma il talento romagnolo sa di necessitare anche di questi confronti per crescere. Da Borgo Panigale è arrivato qualche aiutino tecnico per la sua Desmosedici GP21, ha dimostrato di meritare la fiducia di casa Ducati e il suo stile di guida è in progressivo divenire. I due rivali di Suzuki e Honda avevano più esperienza nella gestione degli pneumatici, ma a colpire Marco Bezzecchi è stato l’azzardo della soft da parte di Marquez. “Incredibile, per me sarebbe stato impossibile fare la gara con la gomma morbida, è anche molto bravo nella gestione delle gomme“. L’arciere di Valentino Rossi (“lo ringrazio, ha sempre creduto in me“) non ha riverenza per nessun rivale: “Spero si siano fatti un po’ la pipì nei pantaloni“.