MotoGP, Bezzecchi ringrazia Bagnaia: “Mi ritengo fortunato”

Marco Bezzecchi ha lasciato la Malesia, teatro del test preseason MotoGP, con l’ottavo crono, a quattro decimi dal compagno di squadra Luca Marini. Il best rookie of the year 2022 si prepara ad un’altra stagione ricca di soddisfazioni, dopo aver centrato podio e pole position all’esordio. Nella stagione 2023 potrà contare sulla Desmosedici GP22 con cui l’amico Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale, rendendo onore al progetto della VR46 Academy.

Bezzecchi e le gare sprint

Alla pari degli altri colleghi della classe regina, il ‘Bez’ ha dovuto cambiare qualcosa nella preparazione invernale. Il nuovo format dei Gran Premi porterà i piloti a partecipare a 42 gare, una situazione al limite dal punto di vista psicologico oltre che fisico. Ma il giovane allievo cresciuto all’ombra di Valentino Rossi non è entrato nei dettagli dei nuovi allenamenti intrapresi. “Mi piace tenere per me i miei segreti. Quello che posso dire è che l’allenamento è ovviamente un po’ diverso. Non si tratta del numero di giri in un fine settimana, è praticamente lo stesso. Ma una gara è sempre una gara. Anche se è più breve, l’intensità della guida è diversa. Quindi abbiamo dovuto allenarci un po’ di più“.

La prima vittoria in MotoGP

Per Marco Bezzecchi le Sprint Race possono essere una buona opportunità per centrare la prima vittoria, dato che si raddoppiano le possibilità. Nella scorsa stagione MotoGP ci è andato vicino ad Assen, ma ha preferito non correre rischi con Pecco Bagnaia davanti. Adesso si riparte da zero e la Ducati GP22 può essere l’arma vincente per compiere quel salto di qualità tanto atteso e non certo impossibile. Il team Mooney VR46, meccanici e tecnici, arriva con più maturità e un anno di esperienza sulle spalle. Un dato non di poco conto che servirà a scendere in pista con maggiore determinazione.

L’amicizia con Bagnaia

Senza dimenticare che il pilota romagnolo può contare su un grande ambiente come l’Academy, dove i ragazzi si allenano e trascorrono del tempo insieme. Sia in pista che fuori, formando una certa complicità che può rivelarsi molto utile anche nei Gran Premi. “Ho un ottimo rapporto con Pecco, è bello allenarsi insieme. Posso dirgli tutto e viceversa – racconta a Speedweek.com -. Pecco è il migliore al mondo per il momento. Poi vedremo se rimarrà così“, ha scherzato Bezzecchi. “Sei fortunato quanto puoi competere con un ragazzo così veloce. Non nascondo che lui mi aiuta tanto, si prende cura di me. Per questo abbiamo un rapporto così bello, mi ritengo davvero fortunato“.

Foto di Valter Magatti