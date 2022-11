Marco Bezzecchi è stato protagonista di una strana caduta nel sabato di MotoGP a Valencia. Il pilota del team Mooney VR46 non è riuscito a completare un solo giro con la sua prima moto durante le FP3, pagando lo scotto di una pista più fredda rispetto al giorno prima. Quando si è aperta la pit lane, neppure il tempo di scaldare le gomme della sua Ducati GP21 e si è andato a schiantare alla curva 7, mentre viaggiava a oltre 180 km/h. Il ‘Bez’ ha fatto diversi capitomboli sulla ghiaia dell’area di fuga, mentre la sua Ducati è andata distrutta. Nelle qualifiche non è andata meglio e partirà dalla 18esima piazza nel GP di Valencia.

L’incidente di Bezzecchi alla curva 7

Quando la moto e il pilota si sono fermati dopo l’incidente, la Desmosedici GP di Marco Bezzecchi ha preso fuoco per la rottura del serbatoio della benzina. A quel punto i commissari hanno iniziato una corsa contro il tempo per cercare di domare le fiamme, ma forse qualche marshall non ha capito subito la gravità della situazione e ha proceduto un po’ a rilento. Le immagini video hanno mostrato che l’allievo della VR46 Academy ha strattonato l’uomo intervenuto con l’estintore, ma al termine delle prove libere i due si sono chiariti e ‘Bez’ è andato a scusarsi. Il Panel FIM Steward ha sanzionato Bezzecchi con una multa di 1.000 euro a carico del suo team, perché ha mostrato un comportamento “aggressivo” e “non professionale” nei confronti del marshall. Secondo la nota inviata dalla Federazione, il comportamento esibito da Bezzecchi “contraddice l’articolo 3.3.2.2” del Motomondiale, ritenendo la sua aggressività “un atto lesivo degli interessi di questo sport“.

La reazione del ‘best rookie of MotoGP’

Marco Bezzecchi, già eletto “rookie of the year” della stagione MotoGP 2022, non ha saputo dare una spiegazione ben precisa all’incidente. “Ho perso il posteriore quasi in rettilineo, appena ho messo la quinta e la moto mi ha sbalzato in cielo“, racconta il “pulcino” di Valentino Rossi. “Non stavo spingendo, quindi non me lo aspettavo affatto. Fortunatamente, a parte la moto rimasta davvero danneggiata, è andato tutto bene“. Prova a giustificare il suo atteggiamento a caldo nei confronti del marshall, in quel momento ha pensato soltanto alla sua Ducati che ha preso fuoco. “La moto ha bruciato per tanto tempo e se la moto esplodeva era pericoloso per tutti. Per questo ero un po’ arrabbiato“. Ma subito ha rimediato all’errore… “Poi ci siamo abbracciati, è andato tutto bene“.