MotoGP, Bezzecchi giustifica Marquez: “Devi essere aggressivo”

La stagione MotoGP 2023 sembrava iniziata sotto una cattiva stella dopo le cadute del venerdì e nella Sprint. Nella gara del sabato ha perso posizioni alla partenza, a causa di un contatto con Aleix Espargaró. Nel tentativo di rimonta è scivolato su un dosso del circuito di Portimao e ha chiuso con zero punti. Domenica si è preso la meritata rivincita salendo sul podio, il secondo personale in classe regina, dopo quello di Assen nel 2022. Vince un bel duello con la KTM di Jack Miller e s’invola alle spalle di Bagnaia e Vinales, tagliando la bandiera a scacchi con 2,7″ di distacco dal vincitore.

Secondo podio in MotoGP

In un fine settimana deludente per Luca Marini, ci pensa Marco Bezzecchi a tenere alto l’onore del Mooney VR46 Racing Team. Il binomio Bez-Ducati GP22 sembra funzionare bene, considerando che il layout portoghese non calzava a pennello al suo stile di guida. Avere svolto i test invernali Irta e un test privato con l’Academy ha sicuramente aiutato il pilota romagnolo, quindi andrà in Argentina alla ricerca di conferme. “L’anno scorso ero molto lento, ma quest’anno sono migliorato e sono molto contento. La gara è stata fantastica! Sono stato in grado di superare Jack, è stato fondamentale per il podio. Da quel momento in poi sono stato in grado di tenere il passo e allontanarmi dal gruppo dietro di me“. Nel finale l’allievo di Valentino Rossi ha cercato di avvicinarsi all’Aprilia di Maverick Vinales, ma senza esito.

L’incidente di Marc Marquez

Il pilota VR46 ha visto da vicino quanto accaduto al terzo giro del GP di Portimao, quando Marc Marquez ha frenato tardi travolgendo Miguel Oliveira. “Ho visto Marc perché i suoi colori sono più facili da vedere, è arancione e rosso, quindi l’ho visto vacillare un po’ e ho detto ‘No! Sicuramente sarà difficile (ride). Ma sai, questa curva è proprio bastarda, perché freni cinque metri più avanti e subito destabilizzi la moto e non ti fermi. È un peccato avere cadute di gruppo, ma a volte può succedere in alcune gare“. Sulla sanzione a Marc Marquez ritiene che sia troppo blanda, ma non punta l’indice sull’otto volte campione del mondo. “Ovviamente non l’ha fatto apposta: ha sbagliato. Certo, la prossima volta saprà come frenare. Beh, non so che dire: di sicuro non farà più la stessa cosa”.

Bezzecchi senza paura

Con la Ducati Desmosedici GP22 il potenziale di Marco Bezzecchi sarà sicuramente più alto. La nuova moto frena meglio rispetto all’edizione GP21, ma c’è margine di miglioramento lavorando sullo stile di guida. Difficile immaginare di poter lottare con Bagnaia in questo momento. “Ovviamente Pecco ha fatto un buon lavoro con la moto e continua a fare un buon lavoro, quindi spero di essere così veloce più spesso“. Sulle polemiche in merito alla MotoGP Sprint non si sbilancia. “Certo, l’approccio di alcuni piloti deve cambiare, ma non voglio dire nulla perché tutti sono aggressivi, anche io! È normale, è uno sport in cui devi essere aggressivo ed è ovviamente difficile trovare l’equilibrio tra aggressività ed errore. Ma avendo avuto il test, con più tempo per lavorare sulla moto, più tempo per essere forti, tutti erano veloci!“.

