F1, Ferrari prepara la rivoluzione: a Imola novità radicali sulla SF-23

Una Ferrari al di sotto delle aspettative quella vista nelle prime due gare del campionato di F1 2023. Che potesse essere dietro alla Red Bull era qualcosa di facilmente pronosticabile, ma i distacchi sono stati pesanti. E se in Bahrain solo l’Aston Martin di Fernando Alonso è arrivata davanti all’unica SF-23 superstite di Carlos Sainz, in Arabia Saudita pure le Mercedes hanno preceduto le Rosse al traguardo.

È evidente che a Maranello non hanno fatto bene i compiti nella realizzazione della nuova monoposto. Nonostante la lezione del 2022 che ha messo in evidenza tutti gli aspetti sui quali era necessario intervenire per stravolgere la situazione, oggi i piloti si ritrovano ancora con una macchina che surriscalda e consuma troppo le gomme, oltre che non completamente affidabile.

Ferrari, in arrivo stravolgimenti sulla SF-23?

La Ferrari non può accettare lo scenario attuale, che la vede troppo distante dalla Red Bull e persino dietro alla Aston Martin. Secondo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, a Maranello stanno studiando delle novità molto importanti da apportare alla SF-23 per cercare di ridurre sensibilmente il gap. Ovviamente, serve tempo e per degli aggiornamenti “rivoluzionari” sarà necessario attendere fino al GP di Imola (19-21 maggio), probabilmente.

È in programma una nuova sospensione posteriore per ottimizzare l’altezza della vettura rispetto all’asfalto. La SF-23 non può girare bassa come sarebbe necessario per avere il carico desiderato. Inoltre, con questo aggiornamento si andrebbe alla ricerca di maggiore grip e di un minor consumo degli pneumatici. Anche il fondo verrà modificato. Il pacchetto di upgrade sarà costituito sia da novità meccaniche che aerodinamiche. Vedremo se a Imola debutteranno anche delle pance riviste.

Nel GP Australia fondo evoluzione sulla SF-23

In questo weekend si disputa il Gran Premio d’Australia e la Ferrari si presenta già con qualche aggiornamento. In particolare, un fondo che era già stato testato e poi accantonato nello scorso GP in Arabia Saudita. Verrà riproposto a Melbourne con la speranza di avere delle risposte incoraggianti sul comportamento della SF-23.

Il circuito dell’Albert Park rappresenta un banco di prova importante per capire se sia stata imboccata la giusta direzione. Leclerc e Sainz sperano di essere meno in difficoltà rispetto a Sakhir e Jeddah, ma sicuramente non hanno chance di poter vincere.

Foto: Ferrari F1