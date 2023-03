Nuovo sponsor e colori per PBM Ducati nel British Superbike

La ricerca del nuovo title sponsor del team PBM Ducati per il British Superbike 2023 si è conclusa a pochi giorni dall’inizio della stagione. Proprio a Silverstone, teatro dei conclusivi test pre-campionato, la squadra di Paul Bird ha annunciato che sarà BeerMonster a vestire le due Ducati Panigale V4 R affidate a Glenn Irwin e Tommy Bridewell. Il team assumerà di conseguenza la denominazione di BeerMonster Ducati per tutto l’arco del BSB 2023.

NUOVO SPONSOR NEL BRITISH SUPERBIKE

Il Paul Bird Motorsport è la squadra più vincente del circus del British Superbike, annoverando la conquista di 8 titoli con piloti del calibro di Steve Hislop, Shane Byrne, Scott Redding e Josh Brookes. Tuttavia l’alloro nella serie manca dal 2020, comportando per Paul Bird una rivoluzione per il 2023 con il ritorno di Glenn Irwin e l’ingaggio di Tommy Bridewell, miglior Ducatista della passata stagione.

DA MONSTERMOB A BEERMONSTER

Fa specie pensare che, nell’arco di 20 anni, PBM Ducati sia passata da MonsterMob a… BeerMonster. Per metter in mostra il titolo title sponsor che succede a Be Wiser (2016-2019) e MCE Insurance (2020-2022), le due Panigale V4 R restano rosse, per quanto il logo dello store online di birre campeggi in gran vista su sfondo bianco.

MISSIONE TITOLO NEL BRITISH SUPERBIKE

L’obiettivo dichiarato del team BeerMonster Ducati è di riappropriarsi del titolo nel BSB. Glenn Irwin e Tommy Bridewell disporranno delle Panigale V4 R in configurazione F23, opportunamente preparate secondo le specifiche regolamentari della Superbike d’oltremanica.