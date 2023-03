F1 GP Australia 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

La F1 torna in azione in questo fine settimana con il Gran Premio d’Australia. Quella di Melbourne sarà la terza gara di un calendario 2023 che finora ha visto la Red Bull dominare.

Doppietta in Bahrain e doppietta in Arabia Saudita per la scuderia di Milton Keynes, che a Sakhir ha vinto con Max Verstappen e a Jeddah con Sergio Perez. Il primo degli inseguitori è Fernando Alonso, con una Aston Martin che è la rivelazione di questa stagione. Mercedes e Ferrari, invece, stanno deludendo e hanno tanto lavoro da fare per tornare a lottare per le prime posizioni.

F1 GP Australia: le caratteristiche del circuito

Il circuito dell’Albert Park è un semi-cittadino che misura 5.278 metri ed è costituito da 14 curve. Alterna tratti veloci ad altri lenti. Si utilizza un carico aerodinamico medio-alto e i freni sono molto sollecitati in questa pista. Sono previste ben 4 zone DRS. L’asfalto non è di quelli troppo stressanti per le gomme, Pirelli per questo weekend porta le mescole C2, C3 e C4.

Attenzione al meteo, dato che le previsioni indicano che c’è la possibilità che a Melbourne piova nella giornata di venerdì e forse anche sabato. Un fattore da tenere in considerazione. Team e piloti dovranno farsi trovare pronti a ogni condizione.

Formula 1, albo d’oro a Melbourne

Il GP d’Australia di F1 si corre a Melbourne dal 1996 e il primo vincitore fu Damon Hill con la Williams. Il pilota con più trionfi all’Albert Park è Michael Schumacher (4), seguito da Jenson Button e Sebastian Vettel (3). Lewis Hamilton ci ha vinto solo 2 volte, mentre Verstappen non è mai salito sul gradino più alto del podio.

Nel 2022 la gara fu vinta da Charles Leclerc con la Ferrari, che è la scuderia con più successi (9) sul circuito australiano. Il team di Maranello stavolta non arriva come favorito all’appuntamento, però sono previsti degli aggiornamenti per migliorare la SF-23. Vedremo se funzioneranno.

F1 2023: la classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI: Max Verstappen 44 punti, Sergio Perez 43, Fernando Alonso 30, Carlos Sainz 20, Lewis Hamilton 20, George Russell 18, Lance Stroll 8, Charles Leclerc 6, Valtteri Bottas 4, Esteban Ocon 4, Pierre Gasly 4, Kevin Magnussen 1, Alexander Albon 1, Yuki Tsunoda 0, Nico Hulkenberg 0, Logan Sargeant 0, Zhou Guanyu 0, Nyck De Vries 0, Oscar Piastri 0, Lando Norris 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 87 punti, Aston Martin 38, Mercedes 38, Ferrari 26, Alpine 8, Alfa Romeo 4, Haas 1, Williams 1, AlphaTauri 0, McLaren 0.

Orari diretta tv e streaming di Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207). Per la live streaming su pc, tablet e smartphone sono a disposizione i servizi Sky Go e Now. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno solo in differita Qualifiche (ore 14) e Gara (ore 15). Di seguito la programmazione completa con gli orari italiani per seguire l’evento di Melbourne.

Venerdì 31 marzo

3:30-4:30 Prove Libere 1

7:00-8:00 Prove Libere 2

Sabato 1 aprile

3:30-4:30 Prove Libere 3

7:00-8:00 Qualifiche

Domenica 2 aprile

7:00 Gara (58 giri)

Foto: Formula1.com