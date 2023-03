Roberto Farinelli “Ho 30 anni, mi sento al top e penso in grande”

Roberto Farinelli torna in sella alla sua amata Kawasaki e va subito forte. Il pilota emiliano ha dominato il National Trophy 2022 classe 600 con cinque vittorie e due secondi posti su sette gare. Aveva vinto il titolo anche in precedenza e quest’anno è il più atteso. A trent’anni Roberto Farinelli è in gran forma. Nei test di Misano è andato veramente bene. Il Black Flag Motorsport ha lavorato al meglio ed i tempi sono subito arrivati.

“Sono contento, siamo partiti con il piede giusto – racconta Roberto Farinelli a Corsedimoto – Il meteo è stato clemente. A Misano abbiamo girato per due giornate consecutive e siamo andati davvero bene. Ho già fatto i tempi dello scorso anno nella gara di fine luglio. E’ molto positivo considerando che era la mia prima uscita stagionale con la Kawasaki. Bellissimo tornare su questa moto ed andare subito così”.

La squadra è la stessa dell’anno scorso.

“Con il Black Flag Motorsport ho uno splendido rapporto e sono felice di andare avanti. Il Team Manager Mathia Beatrizzotti quest’anno sarà anche il mio Capo Tecnico, in più c’è qualche novità a livello di staff, sempre più qualificato. Quest’anno mi seguirà come sospensionista Luca Federzoni, un tecnico che lavora con Yamaha nel WorldSBK ed ha vinto il Mondiale con Toprak. E’ il migliore che potessi desiderare”.

L’obbiettivo chiaramente è vincere il titolo ma quale sarà il passo successivo?

“Ho trent’anni e mi sento al top, credo di avere tutto per fare bene. Vorrei cercare di vincere per la terza volta il National Trophy 600 con la speranza di approdare poi all’Europeo nel 2024. Mi piacerebbe fare un’esperienza internazionale ad alti livelli”.

Chi sono gli altri piloti da tenere d’occhio nel National Trophy 600?

“Il campionato è in piena crescita e ci sono tanti piloti forti, a partire dal mio compagno di squadra Marco Marcheluzzo, poi Nicola Bernabè, in più saranno presenti alcuni giovani come Emanuele Vocino che arriva dalla 300, Andrea Campaci dalla Supersport… Sarà un bel campionato e noi potremo essere certamente protagonisti”.